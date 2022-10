Dirigent erschossen? Erbitterte Propaganda-Schlacht um Cherson

Es geht um die "Lufthoheit" in den Medien und um eine Stadt mit sehr hoher symbolischer Bedeutung: Bereiten sich die Russen wirklich darauf vor, Cherson aufzugeben, die einzige ukrainische Großstadt (vor dem Krieg etwa 290.000 Einwohner), die noch in ihren Händen ist? Der ukrainische Generalstab jedenfalls verbreitete die Information, die Besatzer hätten damit begonnen, Mitarbeiter von "staatlichen Einrichtungen" zu evakuieren. Konkret war von Beschäftigten in Banken und einer Pensionskasse die Rede, die "vorübergehend" auf die Krim evakuiert worden seien. Die Frage ist, ob sich Kollaborateure wirklich bereits in Sicherheit bringen oder ob das alles nur Wunschdenken in Kiew ist. Fest steht, dass Wladimir Saldo, der von den Russen eingesetzte Verwaltungschef der Region, auf seinem Telegram-Kanal die russische Regierung gebeten hat, "bei der Organisation der Abreise der Bewohner der Region Cherson zu helfen".

"Gibt nicht viele Leute, die gehen wollen"

Die Regierung in Moskau hat das auch versprochen, will den Vorgang aber nicht als "Evakuierung" verstanden wissen. Offiziell sollen Menschen "zur Erholung und zum Studium" aus Chersons Umgebung abreisen, aber auch, damit das Militär bei den erwarteten Kampfhandlungen weniger Rücksicht auf Zivilisten nehmen muss. Später hieß es von Saldo, wer gehen wolle, solle das tun, aber die meisten blieben, wie sich auf den "Straßen des regionalen Zentrums" zeige: "Am Anfang dachten wir, es würden Zehntausende sein. Wir waren darauf vorbereitet, aber es gibt nicht so viele Leute, die gehen wollen", so der von Putins Regime benannte "Gouverneur". Das kann natürlich darauf hindeuten, dass nur diejenigen abreisewillig sind, die sich von den vorrückenden ukrainischen Truppen bedroht fühlen.

Saldo verwirrt derweil mit kryptischen Informationen seine Landsleute: Mal heißt es, alles sei "ruhig" und die "Strafverfolgungsbehörden" in Cherson würden "ganz normal" weiterarbeiten, dann sorgt die Meldung für Aufsehen, der Verwaltungschef habe sich auf eine "Dienstreise" begeben und sein Stellvertreter sich bereits ins russische Hinterland abgesetzt. Unterdessen ist in russischen Exilmedien zu lesen, Putin wolle Cherson aus Imagegründen keinesfalls aufgeben, die Generäle dagegen fürchteten um Soldaten und wertvolle Ausrüstung und wollten einen groß angelegten Rückzug. Dieser jedoch bringe Putin um jede Glaubwürdigkeit, hatte er doch öffentlich versprochen, Russland werde die eroberten Gebiete "niemals" aufgeben.

Militärexperte zieht "schwere Katastrophe" heraufziehen

"Im Allgemeinen lehrt uns die Geschichte, dass solche Reibereien zwischen Generälen und einem Diktator üblicherweise eine schwere Katastrophe bedeuten", so Militärexperte Kirill Michailow im Exil-Portal "Mediazona". Er rechnet damit, dass die Russen nicht ausreichend auf den Winter vorbereitet sind und sich ironischerweise bald in der "Rolle der Deutschen im Winter 1941 vor Moskau" wiederfinden könnten.

Eine herbstliche Wetterverschlechterung mit vielen Niederschläge werde die russische Luftwaffe erheblich einschränken, während die Ukrainer bestens ausgerüstet seien: "Diese Taktik funktioniert natürlich sehr cool. Auch weil die russische Armee eine sehr lange und langsame Entscheidungskette hat und einfach keine Zeit hat, rechtzeitig [auf feindliche Bewegungen] zu reagieren. Bis sie den Feind finden, bis sie Artillerie oder Flugzeuge auf ihn richten, bis sie den Feuerbefehl geben, ist er nicht mehr da."

Russische Blogger, die in letzter Zeit mit Einzelheiten sehr viel zurückhaltender geworden sind, behaupten dagegen, es gebe aus ihrer Sicht in Cherson "einige Fortschritte".

"Er starb, ohne sich vor ihnen zu beugen"

Wie sehr derzeit um die propagandistische Deutungshoheit in einer wichtigen Frontstadt gerungen wird, zeigt der Fall des Dirigenten Yuriy Kerpatenko. Er sei von den russischen Besatzern in seiner eigenen Wohnung erschossen worden, hieß es in ukrainischen und internationalen Medien, etwa dem britischen "Guardian", und zwar deshalb, weil der Künstler sich standhaft geweigert habe, mit den Russen zusammenzuarbeiten. Er wollte demnach als Chef des Gilea-Kammerorchesters auch nicht an einem von den Russen angeordneten Konzert zum "Tag der Musik" am 1. Oktober teilnehmen, obwohl er selbst russisch gesprochen und von der russischen Kultur geprägt gewesen sei. Daraufhin sei er mehrmals von Geheimdienstleuten aufgesucht worden, die ihn bedroht und schließlich mit Schüssen durch die Tür getötet hätten.

An dem erwähnten Konzert, das aus Sicht der russischen Besatzer "Normalität" vorgaukeln sollte und als "psychologische Kampfmaßnahme" gemeint gewesen sei, hätten sich nicht, wie beabsichtigt, 16 Orchestermusiker beteiligt, sondern nur fünf, was gerade mal für ein Streichquintett gereicht habe: "Er starb, ohne sich vor ihnen zu beugen", schreibt ein ukrainisches Online-Portal unter Berufung auf das ukrainische Kulturministerium über den Dirigenten: "Es gab viele wunderbare Musiker in der Geschichte der Philharmonie von Cherson, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn sie ab jetzt den Namen Yuriy Kerpatenko tragen würde."

"Wir haben es mit einer Fälschung zu tun"

Hier wird also eine Märtyrer-Geschichte angedeutet, während die beiden jetzigen, mit den Russen kooperierenden Verantwortlichen des Konzerthauses von Cherson als "Verräter" gebrandmarkt werden. In dem Gebäude quartierte sich vorübergehend die Putin nahestehende Partei "Einiges Russland" ein, um "humanitäre Hilfe" zu organisieren.

Zum angeblichen Mordanschlag auf den Dirigenten heißt es in russischen Kanälen, der Künstler sei Alkoholiker gewesen und derzeit unter seiner gemeldeten Adresse nicht auffindbar: "Wir haben es mit einer reinen Fälschung zu tun, die von ausländischen Medien verbreitet wird – der BBC", so der russische Fernseh-Manager Alexander Malkewitsch per Telegram. Dem Dirigenten sei es bereits "seit dem Sommer nicht gut gegangen". Der Putin-Fan müht sich, Zweifel an dem Todesfall zu säen: "Wer hat ihn gefunden? Gibt es ein Foto? Zeugen?"

"Schwierig, mehr Details herauszufinden"

Außerdem behaupteten die einen, Kerpatenko sei am 13. Oktober tot aufgefunden worden, andere sprächen dagegen vom 14., so ein russisches Portal, das sich darauf spezialisiert hat, "Fälschungen" in den Medien aufzudecken: "Solche Inkonsistenzen entstehen oft aufgrund des Mangels an echten Informationen und Versuchen, etwas zu erfinden, das nicht wirklich existiert." Sehr glaubwürdig wirkt diese "Gegenoffensive" jedoch nicht, denn das örtliche ukrainische Nachrichtenportal "Chersonline" hatte berichtet, dass der Tod des Dirigenten bereits am 12. Oktober bekannt geworden sei.

Auf Facebook hatte die ukrainische Journalistin Olena Wanina über den umstrittenen Fall geschrieben: "Es ist schwierig, mehr Details herauszufinden, weil in Cherson jeder Angst hat, aber die Informationen sind hundertprozentig. Ich weiß nicht, ich möchte, dass die ganze Ukraine davon erfährt. Er war ein sehr talentierter Dirigent, und vor allem ein Arrangeur." Was nun stimmt, lässt sich aus der Distanz natürlich nicht feststellen, aber eines ist offensichtlich: Um Cherson tobt eine Propaganda-Schlacht, bei der den Parteien offenkundig alle Mittel recht sind. Umso mehr Vorsicht ist geboten, denn bei allen wichtigen Schlagzeilen mischen die Geheimdienste und Desinformanten kräftig mit.

Das im Ausland publizierte Portal "Currenttime" behauptet, die Russen hätten in Cherson bereits 457 ihnen missliebige Personen entführt, darunter Beamte, Priester und Politiker. Es scheint, die Stadt an der Mündung des Dnepr wird zum makabren Sinnbild von Kollaboration, Opportunismus und bizarren Durchhalteparolen, gemischt mit Gerüchten, die jeweils die eigenen Leute bei Laune halten und die Gegenseite entmutigen sollen.