Direktorin: documenta-Werke werden systematisch geprüft

"Documenta der Schande" und "Antisemita 15" wird inzwischen die am Samstag offiziell eröffnete documenta fifteen genannt. Bundeskanzler Olaf Scholz will, wie die "Jüdische Allgemeine" berichtet, dieser documenta fernbleiben. Das Banner der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi, das wegen seiner deutlichen antisemitischen Bildsprache international großen Anstoß erregte, ist zwar seit einem Tag entfernt, doch die Diskussionen um dieses gigantische, an zentralem Ort präsentierte Wimmelbild und Rücktrittsforderungen reißen nicht ab.

Suche nach "weiteren kritischen Werken"

Jetzt hat die documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann wegen des Antisemitismus-Skandals eine systematische Untersuchung der Kunstausstellung auf "weitere kritische Werke" angekündigt. "Dabei wird auch ruangrupa seiner kuratorischen Aufgabe gerecht werden müssen", sagte sie in einem Interview der "Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen". Das indonesische Kollektiv ruangrupa kuratiert die documenta fifteen. Unterstützt werde die Gruppe nun von anerkannten Experten wie Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt.

Die "kuratorische Aufgabe" des Kuratorenkollektivs

Dass die "kuratorische Aufgabe" von Ruangrupa bislang nicht – schon erstaunlich für Kuratoren – in der Sichtung und Entscheidung darüber bestand, welches Kunstwerk von den eingeladenen Künstlerkollektiven wo aufgestellt wird, das hatte die Generaldirektorin in einem BR-Interview am Freitag als Vorgehensweise der diesjährigen Documenta geschildert.

Auf die Frage, ob ruangrupa den andern Kollektiven vorgeschrieben habe, wie die sich zu präsentieren haben sagte Sabine Schormann im BR-Interview, es stimme, "dass die Kollektive das selber entschieden haben und sich auch teilweise untereinander und miteinander verständigt haben, wer zum Beispiel an welchem Platz ist. Also ruangrupa hat an dieser Stelle den Prozess gestartet und die Künstlerinnen und Künstler waren auch miteinander verbunden. Die haben seit 2020 in den sogenannten mini-majelis , das sind neun Arbeitsgruppen, in denen sie nach Zeitzonen geordnet sind, miteinander gearbeitet, diskutiert, Projekte entwickelt, sich gegenseitig vorgestellt. (...) Ja, das ist ein Prozess, der tatsächlich zu Ergebnissen führt, die aber selbst gesteuert sind." Im Klartext heißt das wohl: Dieses Vorgehen der Documenta-Leitung war ein Kontrollverlust mit Ansage.

Weitere Gesprächsangebote - und ruangrupa schweigt immer noch

"Es ist nicht Aufgabe der Geschäftsführung, alle Werke vorab in Augenschein zu nehmen und freizugeben", versichert Sabine Schormann seit dem Skandal. "Das würde dem Sinn der documenta widersprechen." Dies sei eine Kernaufgabe der Künstlerischen Leitung. Gemeint ist damit wohl das Kuratorenkollektiv ruangrupa. Das hat sich leider immer noch nicht zum Antisemitismus-Skandal geäußert.

Schormann kündigte zudem eine Gesprächsreihe zum Thema an. Außerdem solle es einen "Begegnungsstand" am Friedrichsplatz in Kassel geben – mit der Bildungsstätte Anne Frank und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Am Friedrichsplatz war das Werk aufgestellt, bevor es verhüllt und am Dienstag schließlich abgebaut wurde.