Schutz, Protz und Kommunikation: deutsche Botschaftsgebäude

Die Botschaft als Festung

In der Praxis geht es längst in gleichem Maß um Schutz und Technik wie um symbolische Repräsentation. "Eine Botschaft ist heute in erster Linie eine Festung. Bei aller Transparenz in der Politik, bei allen Welcome-Gesten, die man in so einem Botschaftsbau auch gern unterbringen möchte, es ist und bleibt ein gefährdeter Standort. Es gibt kein Handbuch, das Ihnen sagt, wie Sie einen Botschaftsbau in Afghanistan errichten müssen und wie Sie ihn gegen vier Tonnen Sprengstoff schützen."

Deutschland unterhält derzeit etwa 230 Vertretungen in 190 Ländern, hierarchisch durchnummeriert, vom von Branca-Bau am Heiligen Stuhl im Vatikan bis zur Visa-Vertretung in der Touristen-Hochburg Antalya. Das Buch "Architektur und Diplomatie“ bietet eine umfangreiche architektonische Bestandsaufnahme und Stilkunde über 150 Jahre, einen Blick genauso in Raumabfolgen wie aber auch Entwicklungen durch geopolitischen Wandel: Manchmal sind Tankstelle, Klär- und Brunnenanlagen auf dem Gelände wichtiger als ein Empfangssaal. Manchmal werden Bauten auch durch die Zeitläufe obsolet: die ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokratischen Republik wurde 1989 als Rohbau eingestellt.

Jörn Düwel / Philipp Meuser: Architektur und Diplomatie. Bauten und Projekte des Auswärtigen Amts 1870 bis 2020, ist bei DOM publishers erschienen.