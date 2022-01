Diplomatie als Thriller: "München – im Angesicht des Krieges"

In "München – Im Angesicht des Krieges" schildet Regisseur Christian Schwochow getreu der Buchvorlage die Entwicklung Europas 1938 aus der Perspektive zweier junger Männer, eines Deutschen und eines Briten, die den Lauf der Geschichte verändern wollen. Kennengelernt haben sie sich beim Studium in Oxford 1932. Um dann später, politisch entfremdet voneinander, in ihren Länder Karriere zu machen. Der eine, Hugh Legat, dargestellt von George McCay ist nun persönlicher Referent des englischen Premiers Neville Chamberlain. Der andere, Jannis Niewöhner spielt diesen Paul von Hartmann, Dolmetscher im Dienst der NS-Partei mit Zugang zu geheimen Informationen.

Nach anfänglicher Sympathie für den Nationalsozialismus nun Mitglied eines Verschwörerkreises gegen Hitler. Entlang dieser beiden Figuren erzählen Buch und Film von Diplomatie und Machtpoker. Wie üblich bei Harris twistet er die historische Realität zu Gunsten des Thrills. Sein Macguffin, also das Spannungsmoment, ist ein vertrauliches Dokument, das Hitlers wahre politischen Absichten und Invasionspläne verrät – und in dessen Besitz Hartmann durch seine Geliebte gekommen war. Dieses interessiert die Engländer. Legat soll im Gefolge Chamberlains mit nach München zu den Verhandlungen reisen, Paul von Hartmann treffen und von ihm das Dokument erhalten.

"Es ist eine Form der Spionage auf fremdem Boden"

Die Verfilmung des München Abkommens war eines der unverwirklichten Lebensprojekte des verstorbenen Oscarpreisträgers Milos Forman; es wäre interessant gewesen, was der tschechische Meisterregisseur aus dem Stoff gemacht hätte. Der Deutsche Christian Schwochow war den englischen Produzenten als Regisseur durch seine Arbeit bei einigen Folgen zu der Serie "The Crown" bekannt. Er selbst gibt zu: "Ich hatte wenig bis gar nichts über das Münchner Abkommen gehört und fand es interessant, … diese besondere Zeit in Deutschland oder in der Welt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das Leben war damals noch ziemlich normal für alle, die nicht jüdisch oder andersdenkend waren, und diese Stimmung, die ich da gespürt habe in dem Roman, die hatte sehr viel mit der Welt, in der wir heute leben, zu tun. Wenn Politik sehr viel lauter wird, wenn es immer mehr Diktatoren gibt, die gewählt werden, die an der Macht sind und es auch bleiben."

Wer spielt Adolf Hitler?

Im Historienthriller spielt Ulrich Matthes mit starrem Blick und Reptiliengesicht den Hitler – und Jeremy Irons verkörpert gekonnt den British-Empire-Veteranen Neville Chamberlain. Robert Harris leuchtete ihn bereits im Buch anders aus, als ihn die britische Geschichtsschreibung später bewertete. Weniger politischer Schwächling, dessen Wirken von seinem charismatischen Nachfolger und Bellizisten Winston Churchill überschattet wurde, und mehr diplomatischer Realpolitiker, der durch das Abkommen ein Jahr militärischer Aufrüstungszeit für den in seinen Augen sowieso unabwendbaren Krieg gewinnen wollte.

"München – im Angesicht des Krieges" lebt von seiner aufwendigen Ausstattung und den Computertricks, die den Zeitbezug und den damaligen Alltag aufwändig bebildern; gedreht wurde in München, Potsdam und Berlin. Und auch die Besetzung ist stimmig. Aber: Dort, wo im Roman Dialoge im sinnvollen Kontext stehen, wirken sie im Film seltsam steif herausgestellt und phrasenhaft. So entwickelt sich der Film zu einem zwar durchaus sehenswerten, aber eben auch nur durchschnittlich spannenden History-Thriller samt Geschichtsstunde. Dessen simplifizierte Dramaturgie samt einiger Klischees echte cineastische Tiefe und subtile Zwischentöne vermissen lässt. Aber vielleicht ist dies genau das, was Netflix in Auftrag gegeben hatte.