"Diplomaten trotzen Kugelhagel": Darum dreht China in Damaskus

Wenn ein chinesischer Botschafter persönlich an einen Film-Set eilt, dann dürfte dort nicht gerade ein kritischer Film über Pekings Machthaber entstehen. Mit großem propagandistischen Aufwand lässt Action-Star und -Produzent Jackie Chan (68) in den Ruinen von Damaskus gerade Szenen für ein Drama mit dem Arbeitstitel "Rückhol-Aktion" (Home Operation) drehen. Ende März 2015 hatte die chinesische Marine rund 700 Menschen aus dem im Jemen tobenden Bürgerkrieg evakuiert, darunter auch drei Deutsche. Die Landung im Hafen vom umkämpften Aden wurde damals als "sehr riskant" bezeichnet. China hatte nach eigener Aussage zum ersten Mal überhaupt neben rund 600 Landsleuten auch etwa 200 Bürger anderer Nationen in Sicherheit gebracht.

Chinesen bezeichnen Damaskus als "Low Cost-Studio"

Regisseur Yinxi Song sagte bei der Enthüllung von roten Bannern mit der Aufschrift "Frieden und Liebe" am Drehort, dem 2015 von Islamisten zerstörten Stadtteil Al-Hajar al-Aswad: "Wir versetzen uns in die Lage von Diplomaten der Kommunistischen Partei, die in einem vom Krieg zerrütteten Land dem Kugelhagel trotzten und alle chinesischen Landsleute sicher und gesund auf einem Kriegsschiff des Landes zurückbrachten." Nach Auskunft von weiteren Filmteamkollegen gilt das von Baschar al-Assad diktatorisch regierte Syrien, das beste Verbindungen nach Russland unterhält, inzwischen als "Low Cost-Studio". Einige verwüstete Straßen seien für Dreharbeiten hergerichtet worden, das sei billiger, als die Kulissen extra anzufertigen. Auch weitere Schauplätze in Syrien, sowie in Russland und im Iran sollen noch in Augenschein genommen werden.

Darsteller in Polohemden

Der Jemen selbst dagegen, wo die Ereignisse stattfanden, gilt den Chinesen als "zu gefährlich". Im Film ist auch nur von einem fiktiven Land namens "Poman" die Rede. Wie die Tageszeitung "Singtao" in Hongkong berichtete, waren beim Drehstart in Damaskus "Schauspieler in jemenitischer Tracht, syrische Statisten in Uniform und chinesische Darsteller in Polohemden" beteiligt. Jackie Chan selbst wird diesmal nicht mitwirken und hat angeblich auch keine Pläne, nach Syrien zu fliegen. Anderslautende Gerüchte in syrischen Medien wurden von arabischen Fakten-Überprüfern als "Fake-News" eingeordnet. Der Action-Star gilt als umstrittener Anhänger des chinesischen Regimes. Er hatte bei den Demonstrationen in Hongkong gesagt: "Sicherheit, Stabilität und Frieden sind wie frische Luft, man wird ihren Wert erst erkennen, wenn man sie verloren hat."

"Was wird Jackie Chan sagen?"

Auf arabischen Netz-Seiten und in den sozialen Medien hieß es, manche Syrer empfänden es als "Hohn", dass die Chinesen ausgerechnet in einem Stadtteil drehten, der bei der Rückeroberung 2018 auch von Assads Regimetruppen in Schutt und Asche gelegt worden sei. Heftig attackiert wurden die Produzenten, weil sie lediglich nach Damaskus gekommen seien, um "Millionen von Dollars" für die Ausstattung zu sparen. Ein Kommentator twitterte: "Während das Assad-Regime die Stadt Al-Hajar al-Aswad zur Vermietung feilbietet und sich an Dreharbeiten beteiligt, leben die Vertriebenen der betroffenen Stadt inmitten von Zelten im Nordwesten Syriens und hoffen, eines Tages zu den Überresten ihrer Häuser zurückkehren zu können. Was wird Jackie Chan ihnen sagen?"

Auf Fotos vom Drehort sind zahlreiche Panzer vor zerschossenen Fassaden zu sehen. Zwei weiße Busse mit chinesischer Flagge parken mitten in der Szenerie. Angeblich sorgten Location-Scouts aus den koproduzierenden Vereinigten Arabischen Emiraten dafür, dass Aufnahmen in Damaskus gemacht wurden.