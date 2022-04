Russischer Diplomat: Moskau hat sich als unzuverlässig erwiesen

Eine nachdenkliche Stimme im Propaganda-Lärm, der den Angriff auf die Ukraine ansonsten begleitet: Andrej Kortunow (64), der Generaldirektor des russischen Rats für Internationale Angelegenheiten, einer Art Lobbyverband der Diplomaten, dämpfte jetzt die Erwartungen seiner Landsleute an die nähere Zukunft ganz erheblich. In einem Gespräch mit der gesellschaftspolitischen Wochenzeitschrift "Argumenty i Fakty" warnte er davor, sich Illusionen zu machen.

Der Westen werde seine Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas definitiv beenden: "Natürlich kann darüber gestritten werden, wann und in welcher Form diese Abhängigkeit überwunden werden soll. Aber wenn die bürokratische Maschinerie der Europäischen Union anläuft, wird es sehr schwierig, fast unmöglich sein, sie zu stoppen." Unausgesprochen blieb die Konsequenz, dass Russland dadurch einen erheblichen Teil seiner Einnahmen verlieren wird.

"Das hat es in der Geschichte der EU noch nicht gegeben"

Damit die Sanktionen gegen Russland aufgehoben würden, müsse etwas "ganz Außergewöhnliches" passieren, so Kortunow. Ansonsten werde es einen "Rutschbahneffekt" geben, wonach die Sanktionen "ungebremst durchrauschen". Während Kreml-Fans gern die Mär verbreiten, der Westen sei uneinig in seinen Reaktionen auf den Krieg, vertritt Kortunow eine völlig andere Meinung: "Das hat es in der Geschichte der Europäischen Union noch nie gegeben: In so kurzer Zeit war es möglich, sich auf ein so breites Themenspektrum zu einigen und ein solches System von Sanktionsbeschränkungen aufzubauen." Gegenüber Israel, Venezuela oder dem Kosovo habe sich die EU schwer getan, einheitlich zu handeln, das sei diesmal ganz anders.

Zwei Gründe nannte der erfahrene Diplomat für die Entschlossenheit des Westens: Erstens sei ihm der Ukraine-Krieg "sehr nah" und Millionen Flüchtlinge strömten in die EU, zweitens sei der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein "PR-Profi" und komme bei den europäischen Eliten bestens an.

"Russland wird jetzt als unberechenbar empfunden"

Dass selbst Finnland jetzt auf NATO-Kurs einschwenkt, erklärt Kortunow damit, dass sich Moskau als unzuverlässig erwiesen habe: "Ich denke, das liegt daran, dass Russlands Politik dort jetzt als unberechenbar empfunden wird. Viele Experten, auch in Finnland, sagten seit langem, dass es im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts keine große Militäroperation im Zentrum Europas mehr geben könne, weil die Kosten sehr hoch und die Dividenden ungewiss sein würden. Aber die 'Operation' hat begonnen und dauert schon zwei Monate, und es ist nicht ganz klar, wann und wie sie enden wird."

Wenig Hoffnung hat Kortunow, dass Russland sich in Asien neue Wirtschaftspartner suchen kann: Indien sei unter ökonomischen Gesichtspunkten ein "recht bescheidener" Markt und in China habe der "Privatsektor" viel zu große Angst vor US-Sanktionen. Da bleibe Russland nur übrig, aus den Erfahrungen des Iran zu lernen, der seit langem mit Sanktionen leben müsse.

"Viele Länder wollen mittlerweile neutral sein"

Ein "hohes Maß an Konfrontation" sieht Kortunow voraus, falls neue Massaker wie in Butscha aufgedeckt werden sollten. Deutschland erwähnt er übrigens in einem Atemzug mit Österreich und Ungarn, wenn es darum geht, bei weiteren Sanktionen zu bremsen, weil diese drei Länder "viel stärker" von russischem Öl abhängig seien als andere.

In einem Gespräch mit dem Portal "News" verwies Kortunow darauf, dass Nachbarn Russlands wie Kirgisien vorsichtig auf Distanz gehen: "Viele Länder sind mittlerweile von dem Wunsch geprägt, in der Ukraine-Frage eine neutrale Position einzunehmen. Sie verurteilen uns einerseits nicht direkt, treten andererseits aber auch nicht als Verteidiger russischer Aktionen auf." Womöglich habe Kirgisien auch "Angst" vor amerikanischen Sanktionen.

Den Kreml wird Kortunow mit derartigen Äußerungen wohl kaum für sich einnehmen. Immerhin: Seine unerschrockenen Interviews zeigen, dass es in Russland noch Reste von gesellschaftspolitischer Debatte gibt.