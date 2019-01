"Dionysos Stadt" vom Berliner Theatertreffen ausgezeichnet

Das bayerische Theaterstück "Dionysos Stadt" von Christopher Rüping ist von dem Berliner Theatertreffen unter die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des Jahres gewählt worden. Das gab die Jury am Mittwoch bekannt.

"Dionysos Stadt" feierte im vergangenen Jahr Premiere an den Münchner Kammerspielen. Bemerkenswert ist vor allem das Ausmaß: etwa zehn Stunden dauert die Inszenierung, die sich unter anderem an den antiken Erzählungen von Prometheus, Achill, Kassandra, Elektra und Odysseus abarbeitet. Sie erhielt zahlreiche positive Kritiken.

Zu den weiteren Gewinnern zählen: "Das große Heft" (Staatsschauspiel Dresden), "Das Internat" (Schauspiel Dortmund), "Erniedrigte und Beleidigte" (Staatsschauspiel Dresden), "Girl From The Fog Machine Factory" (Gessnerallee Zürich), "Hotel Strindberg" (Burgtheater, Wien), "Oratorium" (HAU Hebbel am Ufer, Berlin), Persona (Deutsches Theater, Berlin), "Tartuffe oder das Schwein der Weisen" (Theater Basel) und "Unendlicher Spaß" (Sophiensæle, Berlin).

Insgesamt haben die JuroInnen in der vergangenen Saison 418 Inszenierungen in 65 deutschsprachigen Städten besucht. 39 Inszenierungen waren schließlich in die engere Auswahl gekommen.

Die Gewinner werden nach Berlin eingeladen. Die Vorführungen finden vom 3. bis 19. Mai im Haus der Berliner Festspiele statt.