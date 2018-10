So war "Dionysos Stadt" an den Münchner Kammerspielen

Letztlich ist er an allem schuld: denn wer den Menschen, diesen göttlichen Tieren, Feuer bringt und damit Bewusstsein, der muss auch die Konsequenzen tragen: "Seht mich gefesselt, unglücklichen Gott, Prometheus, seht mich: König allen Leidens, und in den Hass gekommen wegen zu großer Liebe für die Menschen," sagt Prometheus in "Dionysos Stadt" an den Münchner Kammerspielen.

Mit ihm geht es los: mit Prometheus, den ja kein geringerer als Zeus an den Kaukasus schmieden ließ, für sein Rebellentum, und dem dort bekanntlich ein Adler die immer wieder nachwachsende Leber herausfraß und nebenbei auch noch auf den Kopf schiss. Mit ihm, dem unglücklichen Titanen beginnt Regisseur Christopher Rüping sein Antikenprojekt an den Kammerspielen, das sich letztlich um jene Fragen dreht, die mit eben diesem Prometheus in die Welt kamen. Denn: was machen wir Menschen mit jenem Licht, dass uns da einst in den Kopf kam und sind wir wirklich so selbstbestimmt, wie wir seitdem glauben, oder mischen nicht doch die Götter noch immer mit bei dem, was wir Schicksal nennen?