Diözesanbibliothek München: Sensationsfund zu Philosoph Hegel

Die historischen Mitschriften liegen in einem hellgrauen Karton in einem der vielen Regale in der Bibliothek des Erzbistums München und Freising. Roland Götz, Archivar im Ordinariat, trägt den Karton vorsichtig zu einem Arbeitstisch im Lesesaal und zieht sich Baumwollhandschuhe an, um den Inhalt nicht zu beschädigen. Beim Öffnen kommt vielerlei gebräuntes Papier zum Vorschein, einzelne gebundene Heftchen, worauf unter anderem zu lesen ist: "Phänomenologie von Hegel, 1. Teil."

Schriften von kirchenkritischem Philosophen in Kirchenbibliothek

Der Philosophie-Professor Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) lebte und lehrte hauptsächlich in Berlin, war Protestant – und der katholischen Kirche gegenüber durchaus kritisch eingestellt. Dass die Schriften nun also ausgerechnet in der Münchner katholischen Diözesanbibliothek aufgetaucht sind, ist durchaus erklärungsbedürftig. "Wir haben sie von einem hohen Geistlichen, Friedrich Windischmann, der im 19. Jahrhundert in München tätig war", erklärt Götz. Windischmanns Vater habe als Professor mit Hegel in Verbindung gestanden und auf die Art und Weise seien die Unterlagen hierher gekommen.

Insgesamt fünf solcher Kisten mit historischen Vorlesungs-Mitschriften befinden sich in der Münchner Diözesanbibliothek. Sie lagen nicht etwa in einer dunklen Kellerecke, sondern waren nummeriert und katalogisiert – trotzdem hatte sie über Jahrzehnte niemand beachtet. Hegel-Biograph Klaus Vieweg und der Philosophie-Professor Christian Illies von der Universität Bamberg hatten davon gehört, dass sich in München noch Hegel-Dokumente befinden könnten. Und tatsächlich, "ein unglaublicher Schatz", kommentiert Illies.

4.000 Seiten in alter deutscher Schreibschrift

Er und Vieweg geben die neu gefundenen Schriften nun heraus. Hegels Philosophie der späten Berliner Jahre ist zwar gut erforscht, aber aus seinen frühen Heidelberger Jahren gibt es kaum Mitschriften. Wie hat sich sein Denken entwickelt? Darauf erwarten sich die Forscher nun Antworten.

Bis eine öffentlich zugängliche und lesbare Ausgabe dieser neuen Vorlesungs-Mitschriften vorliegt, wird es aber noch dauern. Denn die Protokolle sind nicht sauber sortiert und zudem in der alten deutschen Schreibschrift verfasst, die selbst für Experten eine Herausforderung ist. Die Schriften sollen daher zunächst erstmal transkribiert werden. "Weil es aber einfach so viele sind, es sind ja 4.000 Seiten, versuchen wir das mit einer KI-gestützten Software zu machen, so dass wir wirklich die Scans digital in einen ausgedruckten Schriftsatz transferieren, der aber dann von Hand natürlich Wort für Wort kontrolliert werden muss.

In etwa einem Jahr soll eine erste transkribierte, gut leserliche Fassung vorliegen. Dann erst kann richtig eingeschätzt werden, welche Auswirkungen auf die Hegel-Forschung diese neu entdeckten Dokumente tatsächlich haben.