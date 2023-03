Auf zu den Dinosauriern - Ein Bilderbuch über die Paläontologie

Was für eine Entdeckung! Beim Versuch, einen Stollen in den Kalkstein zu treiben, stießen Bergleute 1780 in der Nähe von Maastricht auf einen gewaltigen Schädel. Gehörte er einem Fisch? Oder einem Krokodil? Der Fund wurde geborgen und analysiert. Ein britischer Forscher gab dem Tier 1822 schließlich den Namen Mosasaurier – die Echse von der Maas. Für das Bilderbuch "Der Dinosaurier im Fels", entstanden mit der Publizistin und Archäologin Silke Vry, hat Claudia Lieb eine ganzseitige Illustration des Tiers gestaltet.

Digitale Collagen voller Tiefe

Auf dem Bild bewegt sich der mächtige Mosasaurier geheimnisvoll in der Tiefe des Meeres, durchstreift mit kühnem Schwung die Dunkelheit, mit aufgerissenem Mund und scharfen Zähnen. Leibhaftig möchte man ihm lieber nicht begegnen. Claudia Lieb hat für das gemeinsam mit Silke Vry entstandene Buch über die Knochenjäger, die Pioniere der Paläontologie, nicht nur Fossilien und Fossiliengräber gezeichnet, sondern auch die längst ausgestorbenen Dinosaurier. Viele der Bilder entstehen als digitale Collagen, am Rechner. Eine Bilder-Schicht liegt über der nächsten.

"Wenn ich weiß, ich habe ein Bild über den Mosasaurier, dann versuche ich, ihn so darzustellen, wie es mich packen würde", sagt Claudia Lieb im BR-Interview. "Ich denke: Ich muss nicht eins zu eins den Text auffassen. Jeder, der liest, hat eigene Bilder im Kopf. Und deswegen finde ich es schön, manchmal nur Details zu zeigen. Manches bleibt im Verborgenen. Jeder hat seine eigene Phantasie. Ich trage nur einen kleinen Teil dazu bei, dass sich vielleicht ein anderer Blickwinkel öffnet."

Natur als große Inspiration

Auch davon berichten Silke Vry und Claudia Lieb in ihrem Bilderbuch: Der bedeutende Fund, das Skelett des Mosasauriers, erlebte eine kleine Odyssee, er wanderte später als Kriegsbeute Napoleons nach Paris. Die Geschichte, das Reisen und auch die Natur gehören seit Langem zu den Themenfeldern, mit denen sich Claudia Lieb in ihren Bilderwelten beschäftigt, oft mit matten Farben und einer beeindruckenden grafischen Intensität. Sie hat einen ganz eigenen Stil entwickelt.

Die Natur gebe ihr Ruhe, so die Illustratorin. "Ich komme selber vom Land und wohne jetzt schon mein halbes Leben in der Stadt. Aber ich merke, ich habe immer wieder den Drang, in die Natur zu flüchten. Flüchten ist vielleicht ein großes Wort. Aber ich bin hier in München. Das ist ein guter Ort, wenn man nah an den Alpen ist. Aber ich finde auch das Meer wichtig."