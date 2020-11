Dina Nayeri und ihr Vertrauen in den Mut ihrer Helfer

Das Leben von Dina Nayeri lässt sich leicht als Erfolgsgeschichte erzählen, als Beispiel einer geglückten Flucht, eines glücklichen Flüchtlings. In dieser Geschichte bildet die Flucht – aus dem Iran, über Dubai und Rom in die USA – nur den Auftakt, sie ist die Exposition zu einer viel größeren Erzählung, die an Eliteuniversitäten führt, sich von Stipendien zu Auszeichnungen vorarbeitet und von aufregenden politischen wie poetischen Texten handelt – geschrieben von der Kosmopolitin Dina Nayeri.

Eine Autorin mit großer Kraft

Nayeri selbst bringt einen ganz anderen Begriff ins Spiel. Sie nennt sich: Chamäleon, immer bereit, die Farbe zu wechseln, sich einer anderen Umgebung anzupassen. Das Bild verrät, warum die Literatur dieser Autorin so eine Kraft hat: Sie spürt die Doppelbödigkeit in Erfolgsgeschichten wie der eigenen auf, findet Bilder, die Farbkraft und Traurigkeit, Erfolg und Schutzbedürftigkeit nicht gegeneinander ausspielen, sondern um ihre Komplizenschaft wissen. Diese Kraft prägt auch ihr erstes Sachbuch, das nun mit dem Geschwister Scholl Preis ausgezeichnet wird: "Der undankbare Flüchtling" erzählt, wie die Autorin zum Chamäleon wurde und macht zugleich mit anderen, heutigen Fluchtschicksalen vertraut. Mit dem eines Mädchens etwa, das seinen Rucksack einfach nicht ablegen will: "Ich weiß, dass dieses Mädchen noch einen endlosen Weg vor sich hat. Ich habe mich dreißig Jahre lang geweigert, meinen Rucksack abzunehmen. Die Erzieherin sagt, sie würde ihn nicht einmal abnehmen, um zu singen, zu tanzen oder zu spielen. Die Erwachsenen haben es mit den verschiedensten Taktiken versucht, sie haben ihr vorgeschlagen, den Rucksack zu behalten, aber den Inhalt auszupacken, damit er leichter wird. Ich muss lachen. Der Rucksack ist ein Symbol, er steht für den Versuch, die eigene Identität und die Reste eines eigenen Lebens zu bewahren. "

Es ist nicht das erste Mal, dass Dina Nayeri die Winkel eines Lebens ausleuchtet, die verraten, dass sich die Fluchterfahrung nicht einfach abstreifen lässt. In ihrem Roman "Drei sind ein Dorf" schrieb sie von Nilou, einer Iranerin, die – wie sie – nach ihrer Flucht zu einigem Erfolg kommt. Sie überzeugt in der Arbeit, in der Liebe … und doch will es ihr nicht gelingen, ruhig zu bleiben, als eines Tages im Supermarkt ihre Karte nicht akzeptiert wird. Zu präsent, zu persönlich ist der Verdacht, sie könnte kein wertvolles, zahlendes Mitglied der Gesellschaft sein.

Die Psychologie von Flüchtlingen offen legen

Aber Dina Nayeri erzählt nicht nur von Stacheln im Leben, sie erzählt von Überraschungen, aus denen sich Mut schöpfen lässt: davon, dass Fremde und Freunde sie einfach verstehen und ihre Nöte mittragen, ohne Erklärungen einzufordern, zum Beispiel. Davon, dass Erfahrungen ganz verschieden sein mögen, aber doch nicht so verschieden, dass ein Austausch, dass Verständnis unmöglich ist. Und: davon, dass Literatur eine Möglichkeit des Austauschs ist: "Ich wollte ein Buch schreiben, dass die Psychologie von Flüchtlingen offen legt – und zwar für diejenigen, die in ihrem Geburtsland leben. Ich wollte zeigen, dass wir viele Erfahrungen teilen: Wir warten, wir wollen, dass man uns glaubt, wir wollen willkommen sein – das sind Dinge, die im Kleinen jeder kennt."

Vielleicht nimmt einen gerade die Verbindung aus der Schärfe ihrer Analysen und der Wärme ihres Blicks für die Autorin ein: Dina Nayeri macht auch jetzt, als sie sich für den Geschwister Scholl Preis bedankt, keinen Hehl daraus, wie sie die Lage in den USA, in Europa einschätzt: Benennt ohne Umschweife, dass die Gesellschaften wieder bei der engherzigen Frage angekommen seien, die in ihrer Jugend beantwortet schien: Schulden wir Flüchtlingen eine helfende Hand? Aber sie lässt einen auch wissen, dass ihr Menschen voller Mut und Zivilcourage Hoffnung geben und gegeben haben – damals zum Beispiel, kurz vor ihrer Flucht mit zehn Jahren: "Als ich ein Kind war, im Iran, konvertierten meine Mutter und ich zum christlichen Glauben. Und in unserer Untergrund-Gemeinde – einer Gruppe von Menschen, deren Leben in Gefahr war, weil sie vom Islam konvertierten – haben wir auf die deutsche Geschichte geschaut, auf den Holocaust, die Juden, um Mut in unseren Herzen zu finden, wo ihn andere vor uns – noch viel deutlicher – gefunden hatten.

Als ich von dem Preis gehört habe, als der Anruf kam, war mir die Geschichte von Hans und Sophie Scholl gleich vertraut: Ihre Geschichte war eine von denen, die uns erzählt wurde, um Mut zu fassen und zu sehen: In einer Zeit, die viel schlimmer war, gab es Helfer. Also werden wir auf unseren Mut, den Mut unserer Helfer vertrauen. Wir werden einen Weg finden."

Dina Nayeri wird der Geschwister Scholl Preis für ihr Buch "Der undankbare Flüchtling" verliehen. Erschienen ist es im Kein & Aber Verlag, übersetzt von Yamin von Rauch.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die BR KulturBühne – ein Platz für Konzerte, Events, Debatten und auch großes Vergnügen. Hier geht's lang.