Digitalisierung als neue "Kränkung des Menschen"

Besonders seit der Corona-Krise werden Forderungen laut, die Digitalisierung schneller auszubauen. Algorithmen berechnen schon jetzt, welche Online-Werbung bei welchem User die höchsten Erfolgschancen hat. Künstliche Intelligenz wird den Arbeitsalltag in vielen Branchen erleichtern, den Mensch als Arbeitskraft aber auch Schritt für Schritt überflüssig machen. Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, hat erstmals von den "Kränkungen der Menschheit" gesprochen. Eine weitere Kränkung steht womöglich kurz bevor.

Erste Kränkung: Die Welt ist nicht der Mittelpunkt des Universums

Die erste Kränkung sei gewesen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Die Erde und der Mensch sind also nicht Zentrum eines von Gott behüteten Kosmos, sondern ein kleiner, unbedeutender Planet am Rande einer von vielen Galaxien. Ein "winziges Teilchen eines in seiner Größe kaum vorstellbaren Weltsystems", schreibt Freud. Nikolaus Kopernikus hat dieses neue Weltbild zu Beginn der Neuzeit eingeführt: Die Welt und die Menschen sind anders als bisher gedacht, nicht der Mittelpunkt des Universums.

Zweite Kränkung: Mensch stammt mehr vom Affen als von Gott

Die zweite Kränkung hat Charles Darwin den Menschen beschert. Darwin zeigte, dass der Mensch aus biologischer Sicht nicht mit Gott, sondern eher mit dem Affen verwandt ist. Der Mensch als Produkt einer auf Selektion und Zufall beruhenden Evolution. Er stammt also nicht direkt von Gott ab und ist nicht sein Ebenbild, das als Krone der Schöpfung geschaffen wurde.

Dritte Kränkung: Mensch hat wenig Einfluss auf sein Seelenleben

Für die dritte Kränkung macht sich Freud selbst verantwortlich, indem er Einblicke in das Seelenleben der Menschen gewährt und zeigt, wie wenig Macht sie selbst darüber haben. Günther Anders ist Medienphilosoph, Mitgründer der Anti-AKW-Bewegung und Ehemann der Philosophin Hannah Arendt. Er benannte nach dem Zweiten Weltkrieg eine vierte große Kränkung der Menschheit: die "Antiquiertheit des Menschen". Maschinen wurden ursprünglich gebaut, um die Menschen zu unterstützen. Dagegen sorgen sie für eine Umwertung. Maschinen erledigen ihre Aufgabe stets perfekter als jeder Mensch. Sie brauchen keine Pausen. Sie werden nicht müde. Sie überdauern die Menschen und sterben nicht.

Smartphone kann alles besser, exakter und schneller

Die fünfte Kränkung trägt jeder Mensch mittlerweile täglich mit sich herum. Das Smartphone kann alles besser, exakter und schneller. Und in Corona-Zeiten scheint es so, als könnte die Digitalisierung sogar reale menschliche Begegnungen ersetzten. Das kränkt uns, weil der Computer scheinbar besser "funktioniert" als der Mensch. Aus Darwins Sicht ist der Mensch ein vernunftbegabtes Tier. Die Digitalisierung zeigt, der Mensch ist vielmehr eine gefühlsbegabte Maschine. Und während der Corona-Pandemie wurde der Mensch gerade deshalb gefährlich, weil er gefühlsbegabt ist, soziale Kontakte und körperliche Nähe braucht - auch wenn sie rational unvernünftig sind.

Menschliche Ratio wird durch Algorithmen ersetzt

Anders als in den ersten christlichen Jahrhunderten war das zentrale religiöse Szenario im Mittelalter das vom jüngsten Gericht und Gott als Richter. Auch die Aufklärung hat dieses negative Menschenbild nicht überwunden. Geadelt wird allein der rational denkende Mensch mit Verstand. Seither gilt der Leitsatz "Cogito, ergo sum - Ich denke, also bin ich". Doch rationales Denken kann durch künstliche Intelligenz und Algorithmen ersetzt werden.

Künstliche Intelligenz vs. menschliche Intelligenz

In vielen Bereichen werden Menschen durch die digitalen Möglichkeiten nicht gestärkt, sondern ersetzt - durch Algorithmen und künstliche Intelligenz, weil die menschliche Intelligenz gewisse Probleme nicht lösen kann.