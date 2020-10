"Soziale Medien verändern das Gesicht des Rechtsextremismus"

Zu ihrer Definition von Faschismus gehört wesentlich die Erzählung vom drohenden Untergang der Nation. Und offenbar ist es so, dass man im Netz besser vom Untergang erzählen kann als in anderen Medien. Wie kommt das?

Das hat verschiedene Gründe und liegt natürlich erst einmal in der menschlichen Neigung begründet, dramatische, emotionalisierende, bizarre Inhalte viel stärker wahrzunehmen als andere. Bei der harten Selektion von Informationen, die in den herkömmlichen Medien stattgefunden hat, konnte der Konsument diese Tendenz nicht so stark ausleben. In den sozialen Medien sucht er sich seine Informationen selbst, so dass diese Neigung viel stärker von der Leine gelassen werden kann. Und zugleich werden die entsprechenden Inhalte auch algorithmisch gefördert, weil sie mehr Klicks und damit mehr Geld versprechen.

Stichwort Gaming: Bei Attentaten der letzten Zeit – Halle, Hanau – wurde ja oft auf die Ähnlichkeit der Inszenierung zu Online-Spielen hingewiesen.

Dieser Gaming Aspekt ist viel diskutiert worden in der letzten Zeit. Trotzdem sollte man das nicht pauschal unter Verdacht stellen. Es ist vielmehr so, dass sich in diesem Kontext auch rechtsextreme Online-Subkulturen gebildet haben. Da entwickelt sich eine sehr spezielle Dynamik, die die Propaganda der Rechtsextremen stark verändert hat. Fremdenfeindliche Inhalte werden mit Humor oder popkulturellen Referenzen kombiniert, so dass vielen Leuten das popkulturelle oder humoristische Element zuerst ins Auge fällt, das dann auch noch weiterverbreitet wird. Und was diese Live-Streams betrifft, die wir jetzt bei Attentaten wie in Christchurch oder auch in Halle gesehen haben – da zielen die Täter stark darauf ab, ihre Tat virtuell zu reproduzieren. Dadurch können viele Teil einer Gewaltaktionen werden und sie verstärken. So ein weiterverbreiteter Stream kann auch Ansporn werden für andere in diesen Subkulturen selbst zur Tat zu schreiten.

Wie ist es denn mit der Mobilisierung durch das Netz?

Letztendlich verändert sich das Gesicht des Rechtsextremismus, würden wir sagen. Die klassischen Organisationsformen haben zwar nicht ausgedient, aber sie verlieren an Bedeutung. Weil man sich jetzt viel stärker in Schwärmen sammeln kann, um dort zum Beispiel seine Hasskulturen auszuleben oder an der Gewalt teilzuhaben, was in faschistischen Dynamiken immer eine Gemeinschaft ausbildende Funktion hat. Es ist dann am Ende gar nicht mehr so richtig zuzuordnen, wo die rechtsextremen Zusammenhänge anfangen oder aufhören. Alles wird sehr fluide. In letzter Konsequenz ist die Politik gefragt, hier regulierend einzugreifen. Das scheint etwas zu sein, was man eher von autoritären Regimen kennt, die versuchen, die sozialen Medien zu regulieren – andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass auch die herkömmlichen Medien mal einen Prozess der Regulierung durchlaufen haben. Wie gesagt, die Demokratie hat sich presserechtliche und journalistische Standards zugelegt. Vielleicht müssten die sozialen Medien einen ähnlichen Prozess durchlaufen, so dass die Strukturen, die die Öffentlichkeit herstellen, viel stärker verantwortlich sind für die Inhalte.