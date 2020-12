Digitale Eröffnung des Humboldt-Forums mit großen Erwartungen

Auch die Kunst am Bau ist schon fertiggestellt. Die Säule von Kang Sunkoo zum Beispiel, deren Sockel im Humboldtforum bleibt, deren obere Hälfte aber im sogenannten Afrikanischen Viertel von Berlin aufgestellt werden soll. "Das afrikanische Viertel ist eine Stadtplanung, die ihren Ursprung hat in der Zeit des deutschen Kolonialismus, als das Berliner Schloss der Sitz der deutschen Kolonialherrschaft war. Die Arbeit soll ein Vehikel sein, zur gemeinsamen Erinnerung, die über nationale Grenzen hinaus geht."

"Vorbild für den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten"

Noch ist das Gebäude leer. Die Exponate sollen in mehreren Schritten einziehen. Am schwierigsten wird der Umzug der ethnologischen Sammlungen und der Bestände des Museums für asiatische Kunst, der im Januar startet. Aber schon mit dem ersten Spatenstich begann die Diskussion über den Umgang mit Artefakten aus anderen Kulturen. Bei der Pressekonferenz am Mittag versicherte Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch einmal: "Für den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten, für die Darstellung der Herkunftsgeschichten, für den Zugang zu den Objekten und für das Miteinander in der Aufarbeitung der Sammlungen, sollte das Humboldt-Forum – und ich bin sicher, das wird es auch – in Deutschland Maßstab und Vorbild sein."

Im ersten Stock wird das Stadtmuseum mit der Ausstellung "Berlin Global" einziehen. Dessen unaufgeregter Leiter Paul Spies hat die Räume schon im letzten Herbst eingeweiht mit einer Performance von Philip Kojo Metz "Sorry for nothing", die an den deutschen Sklavenhandel in Ghana erinnert. Das Humboldt-Lab im gleichen Stock will Wissenschaft ausstellen. Gestern Abend bewegte künstliche Intelligenz einen digitalen Fischschwarm. Da muss das Haus aufpassen, dass es sich nicht in seiner Faszination für Technik verspielt.

Jetzt ist es also eröffnet, das Berliner Humboldtforum. Nach dem digitalen Rundgang gestern Abend kann man sich allerdings nur schwer vorstellen, wie aus diesen disparaten Einzelteilen ein sinnstiftendes Zentrum werden soll.