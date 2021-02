digitalbrecht – Brechtfestival Augsburg widmet sich den Frauen

Diskussionsrunden mit Künstlern und künstlerischen Leitern

Bertolt Brecht sei nach wie vor topaktuell, sagt der Augsburger Kulturreferent Jürgen Enninger. "Brecht spricht ganz ungeschönt Ungleichheiten, Diskriminierungen und Benachteiligungen an und gleichzeitig motiviert er uns zu Veränderungen, hält uns den Spiegel vor." Das Festival will deshalb auch Raum für Diskussionen und Austausch bieten: An jedem Abend wird es die Möglichkeit geben, sich mit den Künstlern oder den künstlerischen Leiterinnen und Leitern auszutauschen und mit dem Publikum zu diskutieren.

Digitales Festival als Chance

Dafür will das Festival bewusst die digitalen Möglichkeiten nutzen. Der Weg ins Internet sei auch eine Riesenchance, so der Augsburger Kulturreferent Enninger. "Man kann im ganzen deutschsprachigen Raum Wirkung entfalten, weltweit." Künstler aus der Region, aus ganz Deutschland, aber zum Beispiel auch aus Kiew machen beim diesjährigen Brechtfestival mit. Unter anderen sind Corinna Harfouch, Charly Hübner, Lina Beckmann, Winnie Böwe und Stefanie Reinsperger zu sehen. Interessierte können mit einem Pass für 12 Euro das Festival online besuchen. Das Brechtfestival endet am 7. März 2021.