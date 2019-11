Dieter Thomä erklärt, warum Demokratien Helden brauchen

Der Held, das haben Sie eben schon angedeutet, ist ja oft genug militärisch konnotiert. Ich musste bei der Lektüre Ihres Buches an ein Werbeplakat der Bundeswehr denken, auf dem 2016 die Ausbildung zum Arzt oder Sanitäter bei der Bundeswehr angepriesen wurde mit den Worten: "Wir suchen keine Götter in Weiß. Wir suchen Helden in Grün." Das Wort Held wirkt in meinen Augen hier so wie in anderen Zusammenhängen auch doch unverhältnismäßig, wie eine unnötige semantische Aufrüstung. Sie konstatieren ja selbst eine Inflation des Heldenbegriffs, eine unheimliche "Heldenvermehrung". Da bekommt man doch Heldenplatzangst!

Ich glaube, dass wir im Moment in einer Art Zwiespalt stecken, also auf der einen Seite diagnostiziert fast jeder die "postheroische Gesellschaft", auf der anderen Seite kann man sich vor Helden nicht retten, jedenfalls vor solchen, die sich so nennen. Und dann rennen wir auch noch ins Kino und sehen Filme mit Superhelden des Marvel Empire. Das heißt, wir stecken in diesem Zwiespalt, dass es offenbar so etwas gibt wie eine Sehnsucht nach Helden. Und die lassen wir dann in der Form aus, dass wir sie uns einfach sozusagen in der Massenproduktion herstellen lassen. Ich denke, mit dem Helden-Begriff kann man richtig umgehen, wenn man sparsam mit ihm umgeht.

Machen wir doch mal ein modernes Heldenregister auf. Wer ist für Sie heute ein Held und eine Heldin?

Mir fällt der Whistleblower Edward Snowden ein. Oder mir fällt die Bürgermeisterin des bayerischen Kutzenhausen ein, Silvia Kugelmann, die vielleicht nicht so viele kennen wie Edward Snowden. Ich glaube, an den beiden Figuren kann man ganz gut zeigen, dass Heldentum etwas ist, was nicht so ganz leicht zu haben ist und auch wirklich mit persönlichen Risiken verbunden ist. Die Bürgermeisterin kriegt Drohbriefe per Post oder ihr werden die Reifen zerschnitten, weil sie sich für Toleranz gegenüber Ausländern einsetzt. Und sie bleibt im Amt. Sie hält einfach durch, obwohl das nicht lustig ist im Alltag, wenn man böse Briefe kriegt und all diese Dinge erlebt. Edward Snowden hat natürlich etwas viel Dramatischeres gemacht. Er hat die Amerikaner – unter Berufung auf die amerikanische Verfassung – darauf hingewiesen, dass diese Überwachung gegen den Geist der Demokratie und der Freiheit in Amerika verstößt. Er hat diese ganzen Daten geleakt und bezahlt dafür nun damit, dass er jetzt in Moskau schmort.

Wir gedenken in diesen Tagen des Mauerfalls vor 30 Jahren. Kurz nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs hat Hans Magnus Enzensberger im Dezember 1989 einen wegweisenden Essay über die "Helden des Rückzugs" geschrieben. Die Helden des Rückzugs, so nannte er die kommunistischen Kader, die das Feld räumten für andere, also Michail Gorbatschow, aber auch Wojciech Jaruzelski in Polen oder János Kádár in Ungarn. Sind das auch Helden für Sie?

Übrigens hat Enzensberger Edward Snowden als "Helden des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Er hat also auch nach vorne geschaut, ganz in meinem Sinne. Wenn Sie zurückblicken, dann merkt man, dass in den Amtsstuben oft unauffällige Entscheidungen stattfinden, die enorme welthistorische Auswirkungen haben. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall den Helden-Begriff nicht an Berühmtheit koppeln, denn es gibt auch die verkannten Helden. Bei den Helden des Rückzugs frage ich mich, wie großzügig Enzensberger da ist. Ist der SED-Funktionär Günter Schabowski, der sich verspricht bei der Pressekonferenz, dann auch ein Held? Es muss ein Vorsatz dabei sein, ein wirklicher Vorsatz, jetzt nicht die Waffen einzusetzen. Das ist ja die wichtige Entscheidung in den Leipziger Demonstrationen gewesen, die auch auf Gorbatschow indirekt zurückging. Ein Vorsatz, etwas freizulassen, was eigentlich gegen das eigene Macht-Verständnis geht. Und wenn man das tut und dabei seine eigene persönliche Existenz, seine herausgehobene Stellung riskiert, sich vielleicht sogar zum Gespött des Parteiapparats macht, dann ist das eigentlich bewundernswert.