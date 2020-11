Diesmal steht Obama neben sich: So sind seine Erinnerungen

Berührend ist die Demut, mit der Obama über sein Amt schreibt - nicht weil sie so ehrlich gemeint ist, wer könnte das schon beurteilen, sondern weil sie unter Trump so vollkommen undenkbar geworden ist: "Die Ehrfurcht, die ich jedes Mal empfand, wenn ich das Oval Office betrat, legte ich nie ganz ab. Dieses Gefühl, kein Büro, sondern ein Heiligtum der Demokratie zu betreten. Tag für Tag ermutigte und stärkte mich das Licht dort, erinnerte mich an das Privileg meiner Bürde und Pflicht", so Obama.

Sätze aus einer scheinbar fernen Zeit: "Wir haben eine Präsidentschaft hinter uns, die eine ganze Reihe fundamentaler institutioneller Regeln missachtete, Erwartungen, die wir, Demokraten und Republikaner, bisher an einen Präsidenten hatten. Was wir stattdessen erlebten, war das, was mache Leute den Niedergang der Wahrheit nennen, der vom scheidenden Präsidenten Trump noch beschleunigt wurde, und zwar in dem Sinne, dass wir nicht nur nicht mehr die Wahrheit sagen, sondern dass sie gar nicht mehr zählt."

Joe Biden war nicht selbstkritisch

Trump versprach Millionen Amerikanern, die wegen eines Schwarzen Mannes im Weißen Haus verschreckt waren, ein Elixier zur Behandlung ihrer ethnischen Ängste, so Obama, und das leider sehr erfolgreich. George W. Bush wird dagegen als "geradlinig, entwaffend, selbstironisch" bezeichnet und über Joe Biden heißt es: "Er war ein Politiker alter Schule, er mochte das Rampenlicht, und er war nicht immer selbstkritisch." Allerdings "anständig, ehrlich und loyal“ - und Obama lobt: "Ich war überzeugt, dass ihm das Wohl der kleinen Leute am Herzen lag und dass ich mich in brenzligen Situationen auf ihn würde verlassen können."

Das macht Hoffnung, dass sich der Regierungsstil in den nächsten Jahren wieder "normalisiert", denn die Norm, die wurde laut Obama deutlich verletzt: "Ich glaube, in den vergangenen Jahren gab es die Einstellung, das buchstäblich alles geht und gerechtfertigt ist, nur um an der Macht zu bleiben."