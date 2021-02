Diesmal ganz anders! Die Berlinale 2021 geht online

Über nur fünf Tage werden alle Sektionen der Berlinale vom 1. bis 5. März stattfinden. Die Jury wird in der Stadt sein und unter Hygieneregeln und mit Sicherheitsabständen in einem geheimen Kino sitzen – und am Ende werden auch die Preise vergeben, die Silbernen Bären sowie der begehrte Goldene.

Die Filme freilich werden allein für die Fachbesucher und die Filmkritiker und -kritikerinnen zu sehen sein. Was irgendwie absurd erscheint, aber wohl auch Sinn ergibt, um eine gewisse Aufmerksamkeit fürs Kino zu generieren – in der Hoffnung, dass man dort bald ganz regulär wieder Filme sehen kann. Man will gewissermaßen zeigen: Die Kunst des Films lässt sich nicht unterkriegen. Sie lebt!

Immerhin: Es gibt was fürs Publikum

205 aufstrebende Filmemacherinnen und Kreative aus 65 Ländern sind diesmal zu "Berlinale Talents" eingeladen, der Nachwuchsplattform des Festivals. Bei dem fünftägigen, englischsprachigen Programm aus Workshops und Gesprächen kann grundsätzlich jeder zuschauen und mitmachen - allerdings nicht bei allen Veranstaltungen. Vielversprechend etwa das Zusammentreffen mit dem thailändischen Filmemacher Apichatpong Weerasethakul am Donnerstagvormittag (4.3.), oder auch die Veranstaltung mit Welket Bungué am Dienstagmittag (2.3.). Beim Hauptdarsteller aus "Berlin Alexanderplatz" geht es um "The Politics of Moving Bodies".

Interessant erscheint auch eine Klang-Reise am Dienstagabend: Drei Sounddesigner haben während der Pandemie "Field Recordings" aus über 60 Ländern gesammelt und die Tonaufnahmen dann zu einer Klangkomposition zusammengesetzt.