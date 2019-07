Diesmal darf gelacht werden: Auftakt in Bayreuth

Nächstes Jahr endet Katharina Wagners Vertrag. Doch ihre Zukunft als Festspielleiterin scheint ungefährdet, seit sie kürzlich den Bayerischen Verdienstorden erhalten hat, meinte Aufsichtsratschef Toni Schmid: "Ich glaube, dass das nicht der Fall gewesen wäre, wenn man nicht davon ausgehen würde, dass Katharina Wagner auch weiterhin die Festspiele leiten wird. Wir haben ein bisschen mehr Abstimmungsbedarf als ein normales Stadt- oder Staatstheater. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg!"

Wegen Karten "nicht in Panik verfallen"

Holger von Berg, der Geschäftsführer der Bayreuther Festspiele, lüftete das Geheimnis, warum es entgegen mancher Erwartung online und beim Besucherdienst doch immer wieder Karten gibt: "Bevor die Karten auf dem Schwarzmarkt landen, nehmen wir sie lieber zurück und verkaufen sie an unsere Kunden. Und deswegen brauchen Sie nicht in Panik zu verfallen, dass Bayreuth nicht ausverkauft ist, wenn im Internet oder wenn an der Abendkassen Karten auftauchen. Wir nehmen sie zurück, nehmen sie in Kommission und verkaufen sie weiter."

Verlegenheitslösungen beim "Ring"?

Den nächsten, vierteiligen "Ring des Nibelungen" wird in Bayreuth im kommenden Jahr der völlig unbekannte, junge österreichische Regisseur Valentin Schwarz inszenieren. Wagner-Erfahrung hat er nicht und auch erste wenige größere Opern auf die Bühne gebracht. Allerdings wurde er 2017 mit dem prestigeträchtigen "Ring"-Award ausgezeichnet, einem Nachwuchspreis für Regisseure. Eine überraschende Entscheidung, vielleicht auch abermals eine Verlegenheitslösung, denn die in Opernfachkreisen profilierte Tatjana Gürbaca hatte Verhandlungen abgebrochen, weil ihr die Probenzeiten nicht reichten. Dazu Katharina Wagner: "Ich habe oft sehr viele Wunschkandidaten. Mit einigen klappt es leider nicht, weil man zeitlich, probentechnisch oder finanziell nicht zusammenkommt, in letzter Zeit auch lustiger Weise immer wieder, weil man urlaubstechnisch nicht zusammen kommt." Manche Mitwirkende, so erläuterte die Festspielleiterin durchaus ernsthaft, hätten Angst um ihre Ehe, wenn sie den Sommer in Bayreuth arbeiten würden.

"Ring"-Dirigent wird der Finne Pietari Inkinen, auch er ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, obwohl er in Australien und Palermo Wagner-Opern geleitet hat, in Melbourne auch den kompletten "Ring". Künstlerisch ein echtes Wagnis und ebenfalls ein Ersatzkandidat, denn lange galt der ungleich prominentere Italiener Daniele Gatti als gesetzt, doch dem wurde in Amsterdam beim Royal Concertgebouw Orchestra letztes Jahr ungebührliches Verhalten gegenüber Musikerinnen vorgeworfen. Das machte ihn für Bayreuth offenkundig unmöglich.