Dieses Theater übersetzt Shakespeares "Sturm" ins Hier und Jetzt

Der erste Akt von "Der Sturm" am Theater an der Rott beginnt nicht wie man es gewohnt ist, auf dem Schiff im Gewitter, sondern mit einem Sonett. Von dezenter Musik begleitet trägt es Prospero vor, der rechtmäßige Herzog von Mailand. Erst danach folgt das Untergangsszenario als Rückblick, der Schiffbruch im Gewitter, natürlich mit viel Geschrei. Dann klärt Prospero seine Tochter Miranda über die Vergangenheit auf: "Miranda! Kannst du dich einer Zeit Erinnern, eh' wir auf diese Insel kamen?", fragt der Vater seine Miranda und die Geschichte beginnt Tempo aufzunehmen.

Regisseur vereinfacht Sprache

Knapp zwei Stunden dauert das Stück in der Fassung von Ulrich Wiggers, der zum ersten Mal am Theater an der Rott tätig ist. Zur Bearbeitung des Regisseurs gehört, dass der Text aus der Shakespeare-Übersetzung von August Wilhelm Schlegel in einer einfacheren Sprache vorgetragen wird. Der Schauspieler Norman Stehr spielt den Prospero. Stehr gehört zur Stamm-Besetzung am Theater an der Rott: "Was wir versucht haben, ist, dass wir schon beim Original Shakespeare-Text geblieben sind, aber einen gewissen neuen Duktus reinbringen. Also wir versuchen, die Sprache in der Intonation und im Ausdruck sehr heutig zu belassen."

Steinstämme formen Kulisse von Leif-Erik Heine

Die Kulisse, ein Konstrukt aus hexagonaler Steinstruktur, wie Stämme formt es eine Steinküste. Dahinter stellen die halbtransparenten Aufsteller, mit glitzerndem Silberpapier darauf, die Wellen dar. Auf die Bühne wird mal der Mond, mal ein Portrait projiziert, das wirkt fast videospielartig. Der Ausstatter Leif-Erik Heine hat die Insel gestaltet, er ist zum ersten Mal Gast am Theater an der Rott.

Ein blitzschneller Ariel

Seine in die Höhe ragenden Stein-Stämme erlauben dem Spiel viele Ebenen, sodass sich die Handlung während der Szenen ohne Probleme und schnell auf und ab bewegen kann. Immer wieder treibt zum Beispiel Ariel, der Luftgeist, omnipräsent sein Unwesen auf der Insel und kann dabei blitzschnell auf der Bühne agieren. Ariel wird von Martin Puhl gespielt.