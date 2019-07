Dieses Debüt ist eines der besten Rap-Alben des Jahres

Unaufgeregte Selbstreflexion – auch das gibt's im US-Rap

Cordaes unaufgeregte Selbstreflexion ist eine Ausnahme im aktuellen Rap-Geschäft. Der Markt ist völlig überhitzt, ein vermeintlicher Hype jagt den nächsten. Jede Woche erscheinen Alben von Künstlerinnen und Künstlern, die sich in ihrer Ästhetik kaum unterscheiden: Langweilige Trap-Beats, überlagert von mit Autotune verlangsamtem Gesang. "The Lost Boy" hat zwar auch einige überproduzierte Passagen, doch Stücke wie "Thousand Words" überzeugen mit lyrischem Flow und zurückgenommener Rhythmik, die an Rap aus den 90er-Jahren erinnert.

"The Lost Boy" erzählt eine Aufstiegsgeschichte: Cordae ist in ärmsten Verhältnissen als Sohn einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Er sieht, wie sein Cousin erschossen wird, wie seine Großmutter früh an einem Herzinfarkt stirbt. Er reflektiert sein neues, privilegiertes Leben als Rapper, aber auch wie stressig es war, in Armut aufzuwachsen. Das Album wirkt manchmal wie eine gerappte Therapiesitzung. Im Freestyle-Track "Broke As Fuck" singt Cordae etwa über "posttraumatischen Stress".

"Ein alter weiser Mann, gefangen im Körper eines Teenagers"

YBN Cordae, der mit richtigem Namen Cordae Dunston heißt, ist ein Produkt seiner Generation: Politisch engagiert, die Gegenwart im Blick, reflektiert und irgendwie anständig. Auf Twitter schrieb jemand: "YBN Cordae ist ein alter, weiser Mann, gefangen im Körper eines Teenagers."

"The Lost Boy" ist eine unaufgeregte Gegenwartsanalyse eines jungen Menschen im 21. Jahrhundert. Der Sound ist informiert und erinnert an Rap-Granden wie Nas oder Jay-Z. Lyrisch ist YBN Cordae nah dran am politisch dichten Rap von Kendrick Lamar. Angenehm ist auch, dass Cordae keinen überstrapazierten Trends folgt, um viele Abrufe bei Streamingdiensten zu erreichen. Und seine persönlichen, teilweise schmerzlichen Erinnerungen sind kein Selbstzweck, sondern eine Gesellschaftskritik: So lebt es sich nun mal in einem Land, das zwar Gleichberechtigung predigt, in dem aber doch viele Menschen abgehängt sind. "The Lost Boy" ist eines der besten Rap-Alben des Jahres.