Dieser Sachcomic bebildert Aufstieg und Niedergang der Biene

Hier öffnet Harms ihre Erzählung und lässt eine Gruppe Ameisen über die Seite wandern, Käfer in Blütenstaub baden und Falter durch die schwarze Nacht flattern. Denn es geht schon lange nicht mehr nur um die Bienen. Die Gesamtbiomasse der Insekten ist in Deutschland seit den 1990er Jahren um 75 Prozent geschrumpft. Das Insektensterben ist also kein dystopisches Zukunftsszenario, sondern seit Jahrzehnten Realität. Trotzdem ist es ja ein Buch über Bienen. Warum? "Im Bezug auf das ganze Insektensterben glaube ich, dass die Biene als Sympathieträger viel bewegen kann, weil sie eben so viele positive Assoziationen beim Menschen weckt", sagt Harms.