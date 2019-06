Dieser Podcast rollt den Fall Ursula Herrmann neu auf

Der Bruder stellte eigene Ermittlungen an

Auch Michael Herrmann, der Bruder des Opfers, stellt seit Jahren seine eigenen Untersuchungen an, da er glaubt, dass Mazurek unschuldig ist. Dabei ist er auf neue Hinweise gestoßen, die auf andere mögliche Täter hinweisen. Er hat seine Indizien an die Staatsanwaltschaft Augsburg übergeben und wartet jetzt darauf, ob die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Doch die juristischen Hürden für so eine Wiederaufnahme sind hoch, insbesondere was die Suche nach anderen möglichen Tätern angeht. Der Fall wird juristisch nicht als Mord bewertet, sondern als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge – und ist damit verjährt.

In der True-Crime-Podcastserie "Ursula" von Katja Paysen-Petersen wird dieser Fall in bisher ungekannter Detailschärfe aufgerollt. Die Serie wirft Fragen auf und lässt zahlreiche Beteiligte zu Wort kommen: Ermittler und Prozessbeteiligte, den Bruder des Opfers und Anwohner aus Eching am Ammersee.

