Dieser König geht durch die Wand: "Nabucco" in Passau

Beteiligte schalteten auf "Autopilot"

Regisseurin Sarah Kohrs drapierte die Solisten meist statisch an die Rampe und ließ jeden Interpretationseifer vermissen. So schalteten alle, die gerade nicht mit dem Singen "dran" waren sichtlich ab und ergaben sich in ihr Schicksal, besonders der Männerchor fiel diesbezüglich durch Desinteresse und Unbeweglichkeit auf. Selbst bei hochdramatischen Stellen, bei Mord und Totschlag, verzog kaum jemand eine Miene. Schade, denn glaubwürdig und fesselnd wird Oper erst dann, wenn die Beziehungen zwischen den Personen auf der Bühne zum Mitfiebern authentisch inszeniert werden. Schalten die Beteiligten wie hier auf Autopilot, darunter sogar die Statisten, kann keine Spannung aufkommen. Selbst eine so herausgehobene, sakrale Requisite wie der assyrische Thron wird von allen in etwa so respektvoll behandelt wie ein wackliges Regal. Gleichwohl freundlicher Beifall für diesen "Nabucco", der mit Vollmond wahrscheinlich ganz anders wirkt. Dann ist die Veste Oberhaus nämlich unwiderstehlich!

Wieder am 16., 29. und 30. Juni in Passau, am 21. und 22. Juni in Landshut und am 2. und 9. Juli in Straubing, weitere Termine.