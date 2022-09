Autorin Cwiertnia über Armenien: "Dieser Angriff ändert alles"

Im Schatten des Ukraine-Kriegs hat es Anfang vergangener Woche beunruhigende Nachrichten aus dem Südkaukasus gegeben: Schwere Kämpfe mit rund 200 Toten wurden gemeldet. Die früheren Sowjet-Republiken Armenien und Aserbeidschan sind seit Jahrzehnten verfeindet. Mehrmals führten sie Krieg um die umstrittene Region Berg-Karabach.

Diesmal aber hat Aserbaidschan offenbar armenische Städte und Dörfer angegriffen und damit die nationalen Grenzen und die staatliche Souveränität Armeniens verletzt. In großer Sorge, weil familiär mit Armenien verwurzelt, ist Laura Cwiertnia, Buchautorin und Redakteurin bei der "Zeit". Darüber hat sie mit dem BR gesprochen.

Cwiertnia: "Dieser Angriff ändert alles"

Viele sprechen von einer neuen Eskalationsstufe, auch wenn gerade wieder Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan herrscht. So sieht es auch Cwiertnia: "Also, der Angriff ändert aus meiner Sicht tatsächlich alles. Das muss ich vielleicht ganz kurz erklären, weil das ein Angriff eben auf einen souveränen Staat ist", sagt sie. Das zeigt ihrer Ansicht nach, dass Aserbaidschan "mehr will als die Enklave Berg-Karabach."

Cwiertnia ist sich sicher: "Es stellt Armeniens Existenz ganz in Frage. Und das hat vor allem internationale geopolitische Gründe. Russland galt lange Zeit als Schutzmacht Armeniens, doch jetzt ist es international zumindest vom Westen isoliert und hat auch eine neue Nähe zur Türkei. Und die Türkei unterstützt traditionell Aserbaidschan. Und dann kommt auch noch die EU ins Spiel, die mit Aserbaidschan einen Gas-Deal geschlossen hat. Also steht Armenien ziemlich alleine da. Und das ist natürlich der perfekte Moment für einen Angriff."

Armenien und Türkei: Doppelte Entwurzelung

Cwiertnias Vater hat armenische Wurzeln, ist aber in Istanbul aufgewachsen, später dann nach Deutschland gekommen. Seine Biografie ist eingewoben in Cwiertnias ersten Roman "Auf der Straße heißen wir anders". Darin wird deutlich, wie sich die Traumatisierung und die Entwurzelung der Armenier in der Türkei schon über Generationen hinzieht.

"Ich glaube, dass dieser Angriff für so ziemlich alle Armenier schwer auszuhalten ist, natürlich für die, die vor Ort sind, natürlich aber auch für die in der Diaspora. Meine Familie hat ja eigentlich mit Armenien an sich wenig zu tun. Wie gesagt, sie stammt aus Istanbul. Aber schon alleine, dass viele gar nicht wissen, dass Armenier in der Türkei leben und gelebt haben, liegt daran, dass das armenische Siedlungsgebiet dort 1915 fast vollständig zerstört wurde. Und jetzt ist dieser Rest des Siedlungsgebiets bedroht. Und das weckt natürlich ganz alte Ängste, und es wird natürlich auch als eine Art Fortsetzung des Genozids empfunden", sagt sie.

Reise in eine unbekannte Heimat

Um ihren Roman zu schreiben, ist Cwiertnia mit ihrem Vater nach Armenien gereist. Beide waren davor noch nie in dem Land. Hat sie da schon etwas von diesem Konflikt gespürt? "Ja, ich bin damals für einen Artikel in der 'Zeit' erstmals hingefahren. Das war 2006, und daraus ist später dieser Roman entstanden. Die Reise nach Armenien war für uns eine ganz besondere Reise in ein Land, das irgendwie was mit uns zu tun hat. Aber irgendwie auch nicht, weil wir ja gar keine Familie mehr dort haben. Das war schon sehr besonders", erinnert sie sich.

Als Touristen hätten sie damals wenig von dem Konflikt mitbekommen: "Aber Anspannung war zu spüren, weil ja eben nicht genau klar ist, wie der Status dieser Regionen sich entwickeln wird. Und eine Sache, die mir noch in Erinnerung ist, sind diese Grenzübergänge, also, es war gar nicht genau klar, wo kann man eigentlich rein und raus aus dem Land? Wir haben einen Weg zurückgenommen, von dem es erst hieß, der könne man nicht entlang fahren. Und dann ging es schließlich doch, und wir haben das dann auch gemacht. Und heute ist das einer der Orte, von wo aus geschossen wird. Insofern ist es so wichtig, dass das jetzige Schweigen der Politik gebrochen wird. Sonst empfinden das Aserbaidschan und am Ende auch die Türkei als Bestätigung, so weitermachen zu können wie bisher. Und da hat auch Deutschland natürlich eine Verantwortung, das zu verhindern."

Konflikt kochte erneut hoch

Bei heftigen Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan waren in den vergangenen Tagen mehr als 200 Menschen getötet worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig für die Eskalation verantwortlich. Es handelte sich um die heftigsten Gefechte seit dem Krieg zwischen beiden Ländern im Jahr 2020.

Der armenische Parlamentspräsident Alen Simonian sagte am Sonntag, die Gewalt habe dank einer Vermittlung der USA beendet werden können. Zuvor war ein Versuch gescheitert, unter russischer Vermittlung eine Waffenruhe zu erreichen.

Laura Cwiertnias Roman "Auf der Straße heißen wir anders" ist in diesem Frühjahr im Klett Cotta Verlag erschienen.