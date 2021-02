Diese zehn Produktionen sind beim Berliner Theatertreffen 2021

Sie sei "das Zeugnis eines Ausnahmezustands", sagte Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, über die Auswahl zum diesjährigen Theatertreffen, die heute Vormittag auf einer digitalen Pressekonferenz bekannt gegeben wurde. Wegen der Lockdowns im Frühjahr und seit Herbst feierten im Sichtungszeitraum (27.1.2020 – 5.2.2021) deutlich weniger Inszenierungen auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum Premiere als in den Vorjahren. Dafür bespielten die Theater mit zunehmender Experimentierfreude den digitalen Raum. Auch die dort entstandenen Produktionen zog die siebenköpfige Fachjury für ihre Auswahl der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des vergangenen Jahres in Betracht. So wurden 285 verschiedene Produktionen aus 60 verschiedenen Städten begutachtet – das ist etwa ein Drittel weniger als in früheren Jahren.

Das Berliner Theatertreffen wird 2021 ein hybrides Festival

Im vergangenen Jahr fand das renommierte Berliner Theatertreffen komplett digital statt, die geladenen Inszenierungen waren aber noch allesamt für die analoge Bühne produziert worden und konnten nur als Mitschnitte gezeigt werden. Diesmal läuft es auf ein hybrides Festival hinaus, bei dem teilweise wieder vor Publikum gespielt werden kann, zudem aber auch Web-Formate eingeladen sind. Ein Novum in der 58-jährigen Geschichte der Bestenschau.

Angesichts des bemerkenswerten digitalen Aufbruchs in der Theaterszene ist es jedoch verwunderlich, dass die Jury am Ende nur zwei entsprechende Aufführungen als bemerkenswert genug für eine Festivaleinladung einstufte: "Show Me a Good Time" von der Gruppe Gob Squad, die Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zu einer digitalen Performance zusammenschaltete, sowie die Live-Stream-Premiere einer Bühnenadaption von Thomas Manns Roman "Der Zauberberg" vom Deutschen Theater Berlin. Sebastian Hartmanns Inszenierung war allerdings als reguläre Bühnenproduktion geplant. Erst als der neuerliche Lockdown im November verhängt wurde und das Ensemble mitten in den Proben steckte, wurde die Premiere vor Live-Publikum in einen Stream umgewandelt. Sie zählt damit nicht wirklich zu den originären Digital-Formaten, sondern fällt eher in die Kategorie "abgefilmtes Theater".