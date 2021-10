Diese Tränen sind okay: Puccinis "Madama Butterfly" in Passau

Mehr und mehr identifiziert sich der Sohn mit der Mutter, von er nur noch einen Koffer voller Andenken hat. Er durchlebt ihre Verzweiflung, sieht die Welt mit ihren Augen, kleidet sich schließlich mit ihrem Kimono, trägt ihre Frisur und will mit Hilfe von Make-Up in ihre Haut fahren. Die New Yorker Bar, die der Sohn betreibt, benannte er nach Madama Butterfly, aus Respekt, womöglich aber auch nur deshalb, weil er mit ihrer Selbsttötung nicht fertig wird und sie ständig beschwört, ohne ihre Gegenwart nicht fähig ist, selbst weiterzuleben. Über gut zwei Stunden wird das packend, psychologisch gekonnt und wahrhaft aufwühlend inszeniert.

Der Schmerz spricht englisch

Das Drama der Butterfly besteht ja vor allem darin, dass sie aus Liebe und Pflichtgefühl alle Brücken, die in ihr früheres Leben führen, zerstört hat und somit nur noch nach vorne gehen kann, dorthin, wo eine riesengroße Enttäuschung wartet. Die Begeisterung des Publikums am Ende war absolut nachvollziehbar. Und das, obwohl der Sohn, der im Programmheft als „Dolore“ bezeichnet wird, also als personifizierter Schmerz, durchgehend englisch spricht, was zwar authentisch ist, aber Übertitel nötig machte.

Hier und da setzt das britische Regie-Duo Hosseinpour und Lunn etwas arg grelle Zeichen, etwa, wenn sie den bösen Amerikaner Pinkerton auch noch vor dem Foto einer Atombombenexplosion auftreten lassen und mit Donald Trumps Porträt konfrontieren. Der Mann wäre ohnedies schon "schurkisch" genug gewesen. Und mancher Ausdruckstanz trug außer Unruhe wenig Erhellendes zur Oper bei, da wäre weniger eindeutig mehr gewesen.

Ausstatterin Andrea Hölzl hatte einen riesigen Fächer für die Bühne entworfen, mehr japanische Exotik gab´s nicht, dafür aber einige sehr klare Botschaften: Aus dem Sushi-Stand wird eine Cola-Theke, Butterfly ist dort ihre eigene beste Kundin, kein Wunder, dass das Geschäft schleppend läuft. Und die Verwandtschaft, die in dieser Fassung, die ohne Chor auskommt, gestrichen wurde, darf wenigstens auf Smartphones lächeln.