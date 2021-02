Diese Serien sorgen seit Februar für Diskussionsstoff

An "House of Cards" ist gar nichts so falsch, nur dass diese Story nicht ganz so abgedreht ist und persönlicher: Der Pfad der Zerstörung zieht sich in "Roadkill" auch durch das sehr komplizierte Familienleben von Peter Laurence. Der nicht nur eine Geliebte, sondern auch eine Tochter mit Drogenproblem hat. Hugh Laurie spielt mit Charme und schaltet ohne Mühe hin und her zwischen gewitztem Gentleman und gewissenlosem Raubtier. Allerdings fehlen ihm die ebenbürtigen Gegenspieler. In der vierteiligen ersten Staffel weckt das fast das Gefühl, für Menschen wie Peter Laurence gäbe es keinen Gegenpol. Und das wäre in der jetzigen Zeit eine ganz schön deprimierende Message.

Bei MagentaTV sind die Folgen von "Roadkill" streambar.

"Magnus – Trolljäger": Charmanter Fantasy-Krimi aus Norwegen

Slapstick Comedy, Feel-Good, Action, Krimi und Verschwörungen, das alles gibt die Serie „Magnus – Trolljäger“ her. So ein Genre-Mix kann schnell als viel zu breit angelegte Idee scheitern. Diese Serie ist in sich aber absolut schlüssig. Das liegt auch an den liebevoll gestalteten Charakteren. Hauptfigur Magnus ist höchst motivierter Polizist. Und sehr sonderbar. Für seine Kollegen auf der Wache ist er durch seine, naja, ganz eigene Logik lediglich eine Lachnummer. Dank Sätzen wie diesem hier: "Ein Mordfall ohne Leiche ist wie eine Parenthese ohne Information." Aha.