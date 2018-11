Diese Romeo und Julia zelebrieren den Bruch mit den Normen

Liebe als Aufbegehren gegen die Gesellschaft

Im elisabethanischen Zeitalter wurden die Frauenrollen bekanntlich von Knaben gespielt, weshalb Shakespeares berühmte Liebestragödie damals längst nicht so heteronormativ gewirkt haben dürfte wie heute. Um den Bruch mit Normen geht es Oliver Frljić auch in "Romeo und Julia" in seiner zupackenden, oft auch packenden Inszenierung. Er zeigt die Liebe zweier junger Menschen vor allem als Aufbegehren gegen die Gesellschaft – allein schon indem Julia den Grafen Paris verschmäht, den ihr Vater als standesgemäß Partie für sie ausgesucht hat. Doch wie so viele Revolten endet auch die von Romeo und Julia tödlich.

Sperrholzsärge und Popmusik

Oliver Frljić setzt den Tod der Titelhelden – gleich nach dem kurzen Vorspiel mit Romeo und Tybalt – an den Anfang des Abends. Romeo und Julia liegen regungslos in zwei offenen Sperrholzsärgen, die bis zum Ende der Aufführung präsent bleiben auf der ansonsten über weite Strecken leeren Bühne, auf der es nie richtig hell wird. Romeos und Julias Totenbett wird auch ihr Liebeslager, ein mit Schaum gefüllter Sarg zur Badewanne für Julia. In den offenen Särgen stehend werden Romeo und Julia von Peter Lorenzo getraut; in den Särgen stehend haben sie sich vorher auch ineinander verliebt auf dem Maskenball der Capulets, bei dem die übrigen Stückfiguren, allesamt in silbrig-graue Renaissance-Gewänder gekleidet, zu moderner Popmusik wild tanzen.

