Diese München-Aussicht können Sie nur ganz allein genießen

Wichtig ist der Künstlerin, dass die "Türmer" zwar die Aussicht genießen können, die Passanten in den Straßen aber ebenfalls einen "fantastischen" Blick haben, nämlich auf die erleuchtete Person, die gerade "Dienst" hat. Es ist also ein Sehen in beide Richtungen angestrebt. Bei vorhergehenden "Türmer"-Aktionen haben sich die Bewerber übrigens oft für Tage entschieden, die ihnen persönlich etwas bedeuten, also zum Beispiel Geburtstage, Erinnerungstage für Verstorbene oder andere familiär wichtige Daten. Leighton geht es darum "Achtsamkeit" herzustellen im modernen Sinne. Im Mittelalter hatten die Türmer ja die Aufgabe, Brandherde in der Stadt rechtzeitig zu entdecken, oder auch herannahende Feinde.

Absolut keine Ablenkung

Weil erfahrungsgemäß die "Türmer" sehr tiefgreifende Erlebnisse haben werden, wird es alle paar Monate Gelegenheit geben, über diese Erfahrungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Gar nicht so einfach, völlig allein in dieser Röhre zu stehen mit einem Panorama-Fenster nach vorn und hinten. Jedes Rollenspiel fällt weg, die Gesichtszüge entspannen sich, absolut keine Ablenkung droht, von der atemberaubenden Kulisse mal abgesehen. Der 180-Grad-Prospekt geht von den Alpen bis in den Münchner Norden. Nicht mal die Zeit muss der "Türmer" innerlich im Auge behalten: Exakt nach einer Stunde holt ihn der Begleiter ab.