Diese Kunst geht unter die Haut: Heidi Buchers Latex-Skulpturen

"Räume sind Hüllen, sind Häute", notierte Heidi Bucher einmal. "Eine Haut nach der anderen ablösen, ablegen: Das Verdrängte, Vernachlässigte, Verschwundene, (…) Verflochtene, Verwundete." Ein Credo, das zu ihrem künstlerischen Programm wird. Da ist beispielsweise das sogenannte "Herrenzimmer" in ihrem großbürgerlichen Schweizer Elternhaus, ein patriarchalisch, hierarchisch aufgeladener Ort unhinterfragter Tradition. Ein Raum, der ihrem Vater vorbehalten war und den sie "gehäutet" hat.

Das Material ist die Message

Frei im Raum schweben nun die maßstabsgetreuen Abzüge der mit Holzpaneelen verkleideten Wände und der Tür. Das Parkett indes hängt an der Wand, zerschnitten in gleichgroße Rechtecke. Eine metaphorische Totenmaske des Herrenzimmers, die vom Ringen um weibliche Identität und Autonomie zeugt. Das an sich grausame Schinden, ein Häutungsritual, deutet Heidi Bucher ähnlich wie die Dichterin Sylvia Plath als ein Moment der Selbstwerdung.

"Metamorphosen" ist denn auch der Titel dieser großartigen, immer im Werden begriffenen Kunstschau. Statische Orte werden in Skulpturen übersetzt und für existenzielle Fragen geöffnet. Die Materialsprache – der Gaze-Latex-Mix ähnelt in Fragilität und Farbigkeit tatsächlich der Haut und ist ähnlichen Alterungsprozessen unterworfen – ruft den Körper im Raum auf, mit all seinen Empfindungen, Versehrtheiten und Affekten.