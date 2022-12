Diese Kulturschaffenden sind 2022 von uns gegangen

Hans Magnus Enzensberger

Der Bannkreis und die Strahlkraft des nun verstorbenen Dichters, Essayisten, Übersetzers, Verlegers und Intellektuellen Hans Magnus Enzensberger können gar nicht groß genug gedacht werden. HME, wie sich sein Name schon bald nach seinem Betreten der literarischen Bühne Ende der 1950er-Jahre ehrfurchtgebietend abkürzte, war über ein gutes halbes Jahrhundert hinweg die bestimmende, ja maßgebende und weltweit geachtete intellektuelle Instanz der Bundesrepublik. "Was ist ein Intellektueller und was muss, soll, darf, kann er?", so fragte er 1984 rhetorisch in einem BR-Radio-Essay über Diderot als idealtypische Erscheinung. Für Hans Magnus Enzensberger war klar: Er kann, darf, soll, muss alles. Den Intellektuellen verstand er stets als Omnivor, als Allesfresser. Am 24.11.2022 ist Hans Magnus Enzensberger in München im Alter von 93 Jahren gestorben.