Diese junge Frau steht im Zentrum des neuen Asterix-Bandes

Kleider gehen gar nicht und sind voll peinlich. Sie habe keinen Bock, sich wie ein Mädchen anzuziehen, verkündet Adrenaline. Sie ist die Hauptfigur im 38. Asterix-Abenteuer, das wieder in Aremorica spielt, rund um das Dorf der unbeugsamen Gallier. Und sie trägt gotischen Chic (der letzte Schrei in Lutetia): schwarzes, ärmelloses Hemd, schwarze Hose, blaue Stulpen, im Gürtel ein Schwert, ein Wendelring, ein besonderes Schmuck-Utensil um den Hals. Ansonsten große Augen, Sommersprossen, die Haare feuerrot. Voilà: Adrenaline, die Tochter des großen Arverner-Fürsten Vercingetorix.

Inspiriert von den eigenen Töchtern

Jean-Yves Ferri hat die Geschichte entworfen, Didier Conrad hat sie gezeichnet, mit dem bekannten dünnen Strich. "Jean-Yves Ferri hatte schon eine ganz gute Vorstellung davon, wie Adrenaline aussehen sollte", erzählt er. "Dann habe ich aber auch meine eigene Tochter als Vorbild genommen. Sie ist längst erwachsen. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie sie ausgesehen hat, als sie ein Teenager war. Jean-Yves hat übrigens auch eine Tochter. Wir haben uns also beide von unseren Kindern inspirieren lassen."

Das neue Asterix-Album schließt einen inhaltlichen Bogen zum allerersten Abenteuer der unbeugsamen Gallier. Vor genau 60 Jahren wurden die ersten Seiten von Goscinny und Uderzo im französischen Comic-Magazin "Pilote" veröffentlicht, darauf auch das schöne Bild, das Vercingetroix in dem Augenblick zeigt, in dem er sein Schwert Caesar auf die Füße knallt: das einzige Bild des Fürsten überhaupt, in allen Alben. In "Asterix und die Tochter des Vercingetorix" findet man eine kleine Reminiszenz.

Die Idee, Adrenaline in den Asterix-Kosmos einzuführen, stammt von Szenarist Jean-Yves Ferri: "Zunächst wollte ich von Vercingetorix erzählen. Dabei stieß ich aber auf ein Problem: Vercingetorix ist in der gesamten Asterix-Serie eher eine mythologische Figur. Insofern war es schwierig, ihn konkret auftreten und handeln zu lassen. Es ist zum Beispiel schwer vorstellbar, dass er plötzlich den Zaubertrank nimmt, wie die anderen Gallier. Die Geschichte von Gallien wäre eine ganz andere gewesen. Und so habe ich überlegt, dass Vercingetorix auch eine Tochter haben könnte. Dabei bin ich dann auf das Thema Jugend gekommen."