Diese Graphic Novels aus Norwegen erzählen von Leben mit Brüchen

Ein Comic wie George Grosz

Lars Fiske gehört zu den bekanntesten Comickünstlern in Norwegen. Sein Herz schlägt für die künstlerische Avantgarde in der Weimarer Republik. Fiske, ein ruhiger, besonnener Geist, hat auch eine Comic-Biographie von Kurt Schwitters gezeichnet. Ebenso hat er die Biographie von Olaf Gulbransson erkundet und graphisch dokumentiert, zusammen mit seinem Kollegen Steffen Kverneland. Und nun – also – Grosz, ein Künstler, dessen Bilder Lars Fiske schon als junger Mann kennen und lieben lernte. Das Spannende: Die Lebensgeschichte wird allein in Zeichnungen erzählt – schwarze Striche, Linien, hier und da ein Farbtupfer, grün oder rot. Und eben: Kein einziges Wort.

"George Grosz war begeistert von den amerikanischen Slapstick-Filmen", weiß Fiske. Und so wurde das Thema Slapstick auch ein Motto für seine Biographie. "Das Wort hing unsichtbar über meinem Zeichentisch. Ich habe auf meine Bilder geschaut und mich gefragt: Ist das jetzt Slapstick oder nicht? Wenn ja, dann sind sie okay. Das hat mir geholfen, denn das Buch ist so konstruiert wie Grosz: Es fällt wie er hinein in die Großstadt, es tanzt. Es folgt Grosz und zieht mit ihm von Bar zu Bar, ins Atelier und auf die Straße, zur Revolution."

Geschichten ohne Hemmungen

Es gibt verschiedene Arten, eine Geschichte in Bildern zu erzählen. Man kann das brav machen, Bild um Bild, Seite um Seite, fertig aus. Man kann aber auch experimentieren, Grenzen überschreiten, ausreizen, was Comic und Graphic Novel alles erlauben. Norwegens Zeichner haben da keine Hemmungen – und das gehört wohl auch zum Kern ihrer Kunst und ihrer Bücher. Siehe Lars Fiske. Siehe aber auch Steffen Kverneland. Er entdeckte als Kind den Reiz der Comics.

"Das war in meiner Kindheit ein Massenmedium. Wie heute die Computerspiele für Kinder", erinnert sich Kverneland, Jahrgang 1963. "Das norwegische Fernsehen war damals nicht wirklich toll. Vielleicht gab es einen guten Film pro Woche. Wir hatten also nichts anders. Und deshalb war Comic ein Massenmedium. Und ebenso Action und Humor. Wir haben die Alben wieder und wieder gelesen. Wir konnten sie auswendig. Das war unsere Passion. Und dann sind wir, zusammen mit den Comics, erwachsen geworden. Ein perfektes Timing."