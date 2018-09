Diese fünf Bücher spiegeln Georgien

Eigentlich waren Guram Dotschanaschwili andere Karrieren bestimmt. Er boxte gut, spielte ausgezeichnet Geige, studierte Archäologie. Aber nun ist er seit Jahrzehnten der beliebteste Schriftsteller und sein Opus Magnum das Lieblingsbuch der Georgier. Seine Quellen waren der Aufstand der Landlosen im brasilianischen Canudos vor 100 Jahren und die Bibel.

"Bist du … reich?", fragte Domenico leise. "Ja." "Sehr?". Die brüchig gewordene Nacht surrte leise und löste sich in blaue, taube Krümel auf – es dämmerte."

Domenico hält nichts mehr im Dorf. Von seinem Vater erbittet er seinen Anteil des Erbes, zieht in die Welt hinaus, erlebt drei Städte, das oberflächliche Feinstadt in Feierlaune, Kamora, in dem Diktatur, Lüge und Unfreiheit herrschen, und am Ende Canudos, die Vision eines freien, selbstbestimmten Lebens.

"Ich bin den Zensoren 'dankbar'. Das waren keine klugen Leute. Einfache Wege, etwas zu beschreiben, hätten sie zu gut verstanden, kompliziertere nicht, danach habe ich gesucht, also bin ich 'dankbar'", sagt Guram Dotschanaschwili und erklärt damit seine kreativen Wortschöpfungen und die exotischen Namen in seinem märchenhaften, hinreißenden 1000-Seiten-Epos von Liebe und Freiheit, einer Allegorie auf das Dasein des Menschen, in der sich der Autor auch direkt an seine Leser wendet: "Hab ich Sie müd gemacht?", heißt es im Roman, "Herumtreiberei, mal in Kamora, mal hier, mal dort. Und falls ich Domenico mal aus den Augen verlier, ist das nicht schlimm. Er bleibt das Wichtigste."

„Das erste Gewand“ von Guram Dotschanaschwili ist in der Übersetzung von Susanne Kihm und Nikolos Lomtadse im Hanser Verlag erschienen.