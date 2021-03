Diese fünf Ausstellungen sollten Sie jetzt unbedingt sehen

1. München: "Zeitlang. Unbekanntes Bayern"

Das Fremde vor der eigenen Haustür zu entdecken, ist seit der Corona-Krise zu unserem Alltag geworden. Die Ausstellung im Münchner Literaturhaus knüpft genau daran an: Sie zeigt die Arbeiten der beiden SZ-Redakteure Sebastian Beck (Fotografie) und Hans Kratzer (Text), die fünf Jahre lang entlang der Grenzen des Freistaats unterwegs waren.

Sie fotografierten die Orte, sprachen mit den Menschen und zeigen mit Text und Bild ein Bayern jenseits der Klischees.

"Zeitlang. Unbekanntes Bayern", zu sehen bis Juni 2021 im Literaturhaus München.

2. Augsburg: "Dressed for Success"

Schon klar, es gab im 16. Jahrhundert noch keine Modeblogger, aber einen verrückten Typen, den man als Vorreiter der Modeblogger verstehen könnte, gab es schon: Matthäus Schwarz war Hauptbuchhalter Jakob Fuggers des Reichen, viel wichtiger aber ist: Er führte Tagebuch über seine Kleider.

Das "klaidungsbuechlin" dokumentiert sein Leben anhand seiner Kleidung und zeigt uns Nachgeboren, wie ein Emporkömmling aus einer anderen Zeit sich geben wollte. Mit extravaganten Hüten und Strümpfen, knalligen Farben und einem ganz eigenen Look.

"Dressed for Success. Ein Augsburger Modetagebuch des 16. Jahrhunderts", zu sehen bis zum 13.06.2021 im Maximilians Museum.

3. Bernried: "Erich Heckel: Einfühlung und Ausdruck"

Sichtbarmachung von Geschichte schwingt bei jeder Ausstellung zum deutschen Expressionismus mit, galt den Nazis doch vor allem diese Kunstrichtung als "entartet". Expressionistische Kunst heute in den Mittelpunkt zu stellen, ist somit immer auch ein Stück Aufarbeitung und gehört zum demokratischen Selbstverständnis.

So auch in der aktuellen Sonderausstellung des Malers Erich Heckel in Bernried: Heckel gehörte 1905 zu den Begründern der Dresdner Künstlergruppe "Die Brücke", die mit ihren intensiven Farben und kantigen Formen Kunstgeschichte schrieben. Mit 400 Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgraphiken widmet das Buchheim Museum dem Maler nun eine umfassende Retrospektive.

"Erich Heckel: Einfühlung und Ausdruck", zu sehen bis zum 06.06.2021 im Buchheim Museum in Bernried.