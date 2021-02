Diese Filme laufen auf der Berlinale 2021 im Wettbewerb

Ein Festival in zwei Teilen

Coronabedingt findet die 71.Berlinale in diesem Jahr in zwei Teilen statt. Den Auftakt macht vom 1. bis 5. März der Branchentreff nur für Fachpublikum samt Präsentation der Filme, das sogenannte "Industry Event". Über die Vergabe der Bären entscheidet die Internationale Jury bereits bei diesem ersten Online-Teil. Der Jury gehören in diesem Jahr sechs frühere Goldene-Bären-Gewinner an, darunter der iranische Regisseur und Vorjahressieger Mohammad Rasoulof ("Es gibt kein Böses").

Vom 9. bis zum 20. Juni ist als zweiter Teil ein Sommerspezial für das breite Publikum geplant – die Berlinale gilt schließlich als größtes Publikumsfilmfestival der Welt. bei diesem "Summer Special" sollen dann auch die Preise verliehen werden.