Diese drei tschechischen Romane sollte man lesen

Eine tschechische Schauspielerfamilie findet sich nach dem Brexit in einem Ausweisungslager wieder. Dabei waren sie jahrelang auf der Insel. Gefeiert für ihre mit europäischen Stipendien geförderten Auftritte. Nun müssen sie das Land verlassen. In dem Roman "Ein empfindsamer Mensch" jagt der 1962 geborene Autor Jáchym Topol seine Darsteller durch ein apokalyptisches Europa. Topol, aus einer Dissidentenfamilie stammend, gehört zu den wichtigsten tschechischen Schriftstellern der Gegenwart. Er leitet zudem die Prager Václav-Havel-Bibliothek, einen Ort der kritischen Reflexion über wichtige Fragen der Gegenwart und der Gesellschaft.

"Ich wäre froh, mich nicht mit Politik beschäftigen zu müssen", sagt Jáchym Topol im Gespräch. "Ich meine, ich glaube nach wie vor an die Demokratie als beste Form des Zusammenlebens. Gleichzeitig erlebe ich, dass das Mitteleuropa, in dem ich geboren bin, das beste Beispiel dafür ist, wie schnell eine Demokratie in die Tyrannei kippen kann."

Im Roman "Ein empfindsamer Mensch" treffen Vater Mohrle und seine Familie auf dem Weg in die Heimat auf die anderen Flüchtlinge. Die, die vom Mittelmeer her noch immer Richtung Westen ziehen. Es ist das starke Bild einer Zeitenwende, das Topol in seinem inzwischen sechsten Roman mit großem Furor und geradezu anarchischem Humor zeichnet. Auf der Reise werden Vater Mohrle und seine Familie ins russisch-ukrainische Kriegsgebiet entführt. Hier treffen sie auf Gérard Depardieu und stehlen dessen BMW. Damit kommen sie irgendwann in einem Tschechien an, in dem keiner mehr weiß, wer Václav Havel war. Und so stellt dieser Roman auch die Frage danach, was aus dessen Erbe und Werten geworden ist und welche Rolle ein Künstler in so einem Europa eigentlich noch spielen kann.