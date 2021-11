Diese Bücher haben Bestsellerautorin Siri Hustvedt begeistert

Mit 13 Jahren, im Sommer 1968, war sie gerade in der isländischen Hauptstadt Reykjavik, verriet Siri Hustvedt (66) jetzt dem britischen "Guardian". Dort beschäftigte sich ihr Vater mit den skandinavischen Sagas. Unter der Mittsommernachtssonne hätten die Studentenunruhen in ihrem Bewusstsein nur eine sehr geringe Rolle gespielt, stattdessen sei sie eine leidenschaftliche Leserin gewesen, habe alles mögliche "verschlungen", so Hustvedt ("Die zitternde Frau", "Die gleißende Welt", "Damals").

Ein Titel allerdings habe sie damals zu Tränen gerührt, und daraufhin sei sie ans Fenster gegangen und habe sich geschworen: Wenn Bücher die Menschen so tief bewegen können, dann ist es das, was sie beruflich machen wolle. Es ging um "David Copperfield" von Charles Dickens, dessen Werk Hustvedt später auch ihre Promotion gewidmet hat.

Scham für eine Romanlektüren

Es gibt auch einen Klassiker, den sie mehrmals gelesen hat: "Sturmhöhen" von Emily Brontë: "Je älter ich wurde, desto tiefsinniger und radikaler wurde das Buch." In ihrer Jugend in Island allerdings habe sie der Roman fürchterlich erschreckt. Inzwischen habe sie Eindruck, es gehe darin um die Aufhebung der Grenzen im allgemeinsten Sinne: zwischen Menschen, aber auch zwischen Leben und Tod.

Dagegen gibt es auch einen Roman, für den sie sich schämt und den sie niemals wieder in die Hand nehmen würde: "Vom Winde verweht". Sie habe seinerzeit nicht begriffen, dass es darin auch um den rechtsradikalen und rassistischen Ku-Klux-Klan gehe.

Als Teenager sei sie von Simone de Beauvoirs "Das andere Geschlecht" am meisten beeinflusst worden, einem Klassiker der feministischen Literatur. Zu den zentralen Sätzen des Buches gehört die Erkenntnis: "Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Kein biologisches, psychisches, wirtschaftliches Schicksal bestimmt die Gestalt, die das weibliche Menschenwesen im Schoß der Gesellschaft annimmt. Die Gesamtheit der Zivilisation gestaltet dieses Zwischenprodukt zwischen dem Mann und dem Kastraten, das man als Weib bezeichnet."

Gerade liest sie das Buch eines deutschen Psychiaters

Mit Gertrude Stein dagegen habe sie erst als Erwachsene etwas anfangen können, so Hustvedt. Ähnlich sei es ihr mit Simone Weils "Schwerkraft und Gnade" (1952) ergangen, einer Sammlung von Sinnsprüchen und Lebensmaximen der früh verstorbenen französischen Philosophin.

Der Autor, der ihr Denken verändert hat, sei der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty mit seiner "Phänomenologie der Wahrnehmung" (1966) gewesen. Darin geht es um die gegenseitige Beeinflussung von Körper und Geist, auch die Funktion der Nerven und einige Aspekte des Denkens von René Descartes, von dem viele populäre Sinnsprüche überliefert sind, etwa "Es ist nicht genug, einen guten Kopf zu haben; die Hauptsache ist, ihn richtig anzuwenden".

Und auch, was sie gerade liest, teilte Hustvedt dem "Guardian" mit: "Die Verteidigung des Menschen" vom Heidelberger Psychiater und Philosophen Thomas Fuchs. Er sei ein "brillanter Verteidiger einer neuen Form des Humanismus". Eine Rezensentin urteilte über das Buch: "Künstliche Intelligenz gibt es gar nicht, und kein Rechner kann den Menschen und sein Denken ersetzen", das sei eine der Hauptbotschaften.