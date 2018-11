Diese Barock-Gemälde kennen oft nicht einmal Fachleute

Obwohl die Florentiner Künstlerfamilie Dandini zu ihrer Zeit berühmt war, kennen oft nicht einmal Fachleute deren Bilder. Die Ausstellung im Augsburger Schaezlerpalais bewegt sich außerhalb der kunsthistorischen Pfade. Sie zeigt die wichtigste Sammlung an Florentiner Barockmalerei in den USA. 35 Jahre lang hat die in Houston ansässige "Haukohl Family Collection" gebraucht, um diesen Schatz zusammenzutragen.

Der Kunsthistoriker Christoph Trepesch, Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, freut sich über Giovanni Domenico Ferrettis Bild, das eine Szene der Commedia dell’arte zeigt. Der Harlekin mit seiner Colombine, mit dem die Ausstellung wirbt, sei genau das richtige Bild, weil es fröhlich sei und uns in die Welt der Barockzeit Italiens entführt. Zu sehen sind außerdem unter anderem Werke von Onorio Marinari oder Francesco Furini, der zu den berühmtesten Malern von Florenz gehörte. Seine "Allegorie der Poesie" wirkt in ihrer frischen Farbigkeit heute noch lebensecht.

Mit der Augsburger Ausstellung kommt die Florentiner Barock-Malerei nach Europa zurück. Außergewöhnlich schön sind auch die Rahmen. "Der Sammler hat ein sehr großes Interesse an Rahmen, insbesondere an Originalrahmen. Und wenn sie dann nicht mehr vorhanden sind, dann lässt er sie nachfertigen", sagt Christoph Trepesch. Was in dieser Ausstellung an Rahmen nicht mehr original ist, sei mindestens eine Imitation in einer "ausgesprochen hohen Qualität".

