Diese Ausstellung zeigt Großherzog Ernst Ludwig als Kunstmäzen

Früher Förderer von bezahlbarem Wohnraum

Die Darmstädter Ausstellung zeigt Ernst Ludwig als großen Kommunikator, der den Opelwerken auf die Sprünge half und folglich bei Autorennen zu sehen war, der geschickt Wirtschaftsförderung mit Kulturförderung verknüpfte, der bedeutende Künstler und Architekten wie Peter Behrens auf die Mathildenhöhe berief, um das hessische Handwerk mit moderner Gestaltung zu beauftragen. Und zu dessen Modernität eben auch soziale Projekte gehörten, die heute wieder äußerst aktuell sind.

"Das ging schon 1901 los," so Gutbrod, "als er in Darmstadt eine Gesellschaft gründete, um bezahlbare Wohnungen und Arbeiterhäuser zu schaffen. Und das führte zu einem Wettbewerb 1905, dessen Ergebnis dann 1908, auf der Mathildenhöhe im Rahmen einer großen Bauausstellung zu sehen war: die sogenannten Arbeiterhäuser. Wir zeigen ein Gebäude von Joseph Maria Olbrich, was er hierfür gebaut hat. Und einige dieser Häuser sind sogar heute noch zu sehen in Darmstadt. Es zeigt noch mal, dass Ernst Ludwig auch sehr volksnah war".

Charmanter und selbstbewusster Herrscher

Die Fülle von Ernst-Ludwig-Postkarten, die diese Ausstellung versammelt, zeigt: Der Großfürst war auch ein Meister der Selbstvermarktung. Eine Art Selfie-Box am Ende der Ausstellung schafft die Verbindung zu den Modern Times von heute: "Sie können in einen Rahmen von Franz von Stuck selber hineinschlüpfen", erklärt Gutbrod, "und so eine Pose einnehmen – das ist ja gar nicht so einfach, das hat Ernst Ludwig schon sehr brillant gemacht. Eine charmante, sympathische Ebene, aber auch sehr selbstbewusst. Die Menschen lagen ihm buchstäblich zu Füßen".

Die Ausstellung "Das Neue frisch zu wagen!" in der Mathildenhöhe Darmstadt ist noch bis zum 24.02.2019 zu sehen.

