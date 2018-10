Diese 5 Filme erklären mit Kaffee das Leben

Beim Bier können sich die Amerikaner einiges von den Deutschen abschauen, beim Kaffee auch. "Braunes Wasser, greislig", schimpft Jasmin Münchgstettner (Marianne Sägebrecht) in "Out of Rosenheim". Sie ist im "Bagdad Café" gestrandet, einem schäbigen Motel an der Route 66. Wenig einladend ist es dort, was auch an der zickigen Brenda (CCH Pounder) liegt. Viel braucht Jasmin nicht, um Brenda handzahm zu machen und die Café-Besucher Schlange stehen zu lassen: Ein breites Lächeln und eine Thermoskanne starker Kaffee reichen. Das Leben kann so einfach sein.