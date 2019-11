Die zweite "Hindafing"-Staffel ist so bizarr wie die Realität

Bürgermeister Alfons Zischl (Maximilian Brückner) hat die Schnauze voll: Fracking, ausgerechnet in Hindafing – dem Ort, den er mit Windenergie und einem ehrgeizigen Wirtschaftsprojekt zur Metropolregion befördern wollte. Das Umweltrisiko ist inakzeptabel, das muss selbst der durch und durch korrupten Zischl einsehen. Und so steht am Ende der ersten Staffel der bayerischen Polit-Satire "Hindafing" das Ende seiner Karriere als Bürgermeister.

Doch wer so wendig ist wie Alfons Zischl, fällt meist nach oben: In der zweiten Staffel der BR-Serie "Hindafing" begegnen wir Zischl ausgerechnet im Bayerischen Landtag wieder, als frischgebackenem Abgeordneten. Und die Herausforderungen, die hier auf ihn warten, sind der Größe seines Egos dabei durchaus angemessen: Erst verheddert er sich in einen versehentlichen Mordanschlag auf die bayerische Ministerpräsidentin, dann gerät Zischl in eine fraktionsinterne Intrige. Das Attentat auf die Ministerpräsidentin spielt den sicherheitspolitischen Zielen seiner Kolleg*innen in die Karten – und der bayerischen Rüstungsindustrie. Mit einem "Polizeiaufrüstungsgesetz" soll die innere Sicherheit wieder hergestellt werden – und natürlich soll die Ausrüstung der Polizei von bayerischen Rüstungsunternehmen kommen.

Persiflage auf deutsche Realitäten

Innere Sicherheit, Geschlechterverhältnisse und Spezlwirtschaft sind die großen Themen der zweiten Staffel von "Hindafing". Sie werden in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und mit unvorhersehbaren Wendungen miteinander verknüpft. So bizarr manche Zusammenhänge auf den ersten Blick erscheinen: Ihre Ideen sammeln die drei Serienschöpfer und Autoren Niklas Hoffmann, Rafael Parente und Boris Kunz in der Realität. Der Skandal um das fehlerhafte Sturmgewehr G36 wird in "Hindafing" ebenso persifliert wie der absurde Umgang mit der Rüstungsindustrie, die von Politikern wie jede andere große Branche behandelt wird – obwohl dort tödliche Waffen hergestellt werden. Für die Serienmacher eine komödiantische Steilvorlage, so Regisseur Boris Kunz: "Das fanden wir spannend. Wie gehen Menschen damit um, für die es Normalität ist, Waffen herzustellen?"

Während des Drehs habe die Realität die drei Autoren auch immer wieder eingeholt. Ein Handlungsstrang über Reichsbürger in der Bundeswehr etwa stellte sich als fast prophetisch heraus: Während der Dreharbeiten wurde ein Elitesoldat von der Bundeswehr suspendiert, weil er als Extremist mit Nähe zur Reichsbürger-Bewegung aufgefallen war. Und auch Vorfälle rund um zwei den Reichsbürgern nahe stehende Beamte bei der Chiemgauer Polizei lieferten den Autoren Inspiration, so Boris Kunz: "Wir haben das irgendwie eine Stufe weiter getrieben und dann festgestellt: Okay, das scheint tatsächlich auch zu passieren!"