Die Zukunft des Indie-Pop heißt Jockstrap

"What’s it all about?" – "Worum geht’s hier überhaupt?" fragt sich Sängerin Georgia Ellery zu Beginn des gleichnamigen Songs auf dem neuen Jockstrap-Album „I love you Jennifer B“. Es geht um Beziehungschaos, unerfüllte Sehnsüchte, um Liebe und Lust – das könnte man meinen, wenn man bei den 10 Songs des Albums mal auf die Texte gehört hat. Es geht aber auch um das Tragen musikalischer Masken, das geschickte Unterlaufen von Erwartungshaltungen, um ein Spiel mit Rhythmen und Tönen, dessen Regeln sich ständig zu ändern scheinen. Denn so nett und harmlos wie "What’s it all about" fängt kaum ein anderer Jockstrap-Song an. Die Spannweite, innerhalb der sich Jockstrap-Songs bewegen, reicht von fluffigen Folkgitarren und bis hin zu harten Elektrobeats. Wohlklang und Lärm, Pausen und Beats, Schmutz und Glamour durchziehen die Lieder des Duos.

Das Konservatorium als Kaderschmiede des Pop

Der Londoner Guildhall School of Music & Drama, bisher vor allem durch die Ausbildung späterer Opernstars oder von Jazzern wie David Holland oder Shabaka Hutchins bekannt, verdanken wir dieses ungewöhnliche Duo. Die Sängerin und Geigerin Georgia Ellery studierte dort Jazz, der Musiker Taylor Skye elektronische Produktion. Anfangs führte sie eine gemeinsame Begeisterung für Dubstep zusammen. Sporadische Treffen, die zunächst ein paar Singles zur Folge hatten, mündeten bald in eine dauerhafte Arbeitsbeziehung. Die zu Beginn ziemlich recht klare Aufgabenteilung – Sängerin Georgia Ellery ist für Texte und Melodien, Taylor Skye für die exzentrische Produktion zuständig – hat sich mittlerweile aufgelöst. Die zwischen den Stilen mäandernden Songstrukturen, die Soundspielereien und Klangexperimente, die sich in dem gut sechs Minuten langen "Concete over water" sogar zu so etwas wie einer kurzen Pop-Oper verdichten, die muss man inzwischen wohl beiden zuschreiben.

Das beste Indie-Pop-Album des Jahres

Jockstraps oft überbordender, eklektischer Sound sei kein bewusstes Statement, sondern habe sich einfach so entwickelt, hat Sängerin Georgia Ellery in einem Interview gesagt. Ob bewusst oder nicht, schon lange hat Pop nicht mehr so viel Spaß gemacht wie bei Jockstraps Debütalbum „I love you Jennifer B“. Diese Achterbahnfahrt durch die Klanguniversen der neuen populären Musik ist gleichzeitig ein Irrgarten der Gefühle und ein Kaleidoskop der Stile und darüber hinaus ohne Zweifel das bisher beste Indie-Pop-Album des Jahres. Obwohl man sich am Ende vielleicht immer noch fragen kann, worum es hier überhaupt geht.