Statt eines ritualisierten Beschwörens der sozialen Gerechtigkeit, sollte die SPD grundsätzlicher werden und mit dem Stichwort "Solidarität" das große Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu dem ihren machen. Und gestalten. Regieren. Ja, auch in der Großen Koalition. Carsten Brosda: "Ich glaube fest daran, dass wir durch erfolgreiches Regierungshandeln zeigen können, wie eine Partei das Leben verbessern kann. Da macht die Große Koalition im Bund sozialdemokratisch geprägt eigentlich viel mehr gute Politik, als man das wahrnehmen kann, weil wir ganz gut darin sind, die Leute auf unseren Händel zu orientieren. Ich hoffe, dass die SPD zu einer zuversichtlichen Kraft wird und nicht zu einer Kraft der schlechten Laune – davon haben wir schon genug im Land."

Vielleicht der neue Peter Glotz

Keine Überraschung ist es, dass Brosda im Rennen um den SPD-Parteivorsitz seinen ehemaligen Chef in Hamburg Olaf Scholz unterstützt. Brosdas Debattenbuch hat nicht die Hitze einer Kevin-Kühnert-Thesensammlung. Unaufgeregt und klug analysiert er die Krisenherde in der Gesellschaft und seiner Partei. Das Ganze mit Worten wie "luzide" oder "imprägniert". Man muss wissen: Der spricht wirklich so. Brosda ist ohne Frage einer der Intellektuellen in der SPD – vielleicht der neue Peter Glotz, den er im Buch gleich mehrfach zitiert.

"Leidenschaftliche demokratische Politik ist möglich"

Brosda hat in Hamburg längst die Reputation, aus Grußworten bei kleinsten Ausstellungseröffnungen Grundsatzreden über den gesellschaftlichen Zusammenhalt erwachsen zu lassen. Bruckner-Sinfonien habe er beim Schreiben des Buches gehört, sagt er: "Es ist kein Buch, dass man im Freibad eben mal schnell wegliest. Das habe ich mir zumindest sagen lassen. Das kann man aber auch, ich habe auch ein Faible für lange Sätze, aber es ist auch kein wahnsinnig schwieriges Buch. Es ist ein Versuch, einmal die gerade Schneise durch diese politische Landschaft zu schlagen, und ich hoffe, all denen ein Angebot zu machen, die das Gefühl haben, es ist einiges aus dem Zusammenhang gebracht, und wie kriegen wir das wieder zusammen, dass die ganze Veranstaltung noch Sinn macht und das leidenschaftliche demokratische Politik für eine offene Gesellschaft möglich ist. Daran glaube ich fest."