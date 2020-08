"Die Zeichen stehen auf Sturm!"

Hubert von Goisern, benannt nach seinem Heimatort Bad Goisern am Hallstätter See, galt lange Zeit als Markenzeichen einer neuen Volksmusik, des krachenden, wuchtigen Alpenrocks. Aber da ist er nicht stehen geblieben, weder musikalisch noch inhaltlich. Er tourte durch Afrika, reiste nach Grönland und Tibet, traf den Dalai Lama und die Forscherin Jane Goodall oder brach auf zur Tour quer durch das östliche Europa auf der Donau bis zum Schwarzen Meer. Unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner hat einen Roman geschrieben, der vor einigen Monaten erschienen ist. "Flüchtig" heißt er, und so flüchtig Hubert von Goisern erkundend durch die Welt streift, scheint er doch so etwas zu sein wie ein verwurzelter Weltbürger. Barbara Knopf hat mit Hubert von Goisern über sein neues Album "Zeiten und Zeichen" gesprochen.

Barbara Knopf: "Zeiten und Zeichen" ist der Titel Ihres neuen Albums. Wie deuten Sie denn die Zeichen in diesen Zeiten?

Hubert von Goisern: Naja, sie stehen auf Sturm. Wir sind an einem Wendepunkt angelangt, denke ich. Die alte Ordnung zerbröselt und funktioniert eigentlich nicht mehr so richtig, und eine neue gibt es noch nicht. Wenn, wie in Amerika, nur mehr 50 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gehen und von denen wählt nicht einmal die Hälfte einen Präsidenten, dann hat die Demokratie eine Achillesferse. Wenn sich, überspitzt ausgedrückt, die Narren zusammenschließen – sagen wir mal 25 Prozent – und die restlichen 75 Prozent sind sich nicht einig, weil sie Individualisten sind, dann werden uns diese 25 Prozent beherrschen. Und das ist einfach nicht gut. Ich glaube, wir müssen drüber nachdenken, wie wir zu einer Ordnung kommen, die wirklich allen gerecht ist.

Der Narr in Form des amerikanischen Präsidenten Donald Trump kommt auch in dem Song "Sünder" vor. Da nennen Sie ihn den "G'scherten". Gleichzeitig geht es um die Fridays for Future-Bewegung mit dem Satz "Die Kinder zeigen schon auf die Sünder". Sie sehen uns und unsere Gesellschaft als Sünder. Das ist ja schon eine sehr biblische Etikettierung?

Ja, das ist auch ein Gospel. Es ist ein altes Gospellied "Sinnerman" – es gibt eine ganz tolle Interpretation von Nina Simone. Diese Interpretation stand auch Pate für meine Umsetzung. Darum kommt dieses christliche Himmel-und-Hölle-Bild vor. Ja, es hat etwas Archaisches, auch die Bilder, die da beschworen werden von brennenden Wäldern und Landschaften und Untergang und Wahnsinn. Ich glaube, dass wir viel Mist gebaut haben in den letzten hundert Jahren. Es hat eine Ausbeutung dieser Erde stattgefunden, die uns letztendlich auch Wohlstand beschert hat. Aber sie hat auf dem Rücken von vielen Menschen und nicht nur Menschen, auch Kreaturen und Landschaften und der Natur, stattgefunden. Es muss jetzt ein Umdenken geben!

Man hört, dass Sie Ihr Album auch als eine Botschaft begreifen.

Naja, da gibt es diesen Spruch, ich glaube, er ist von Goethe: "Man merkt die Absicht und ist verstimmt." Wenn ich mich auf die Bühne stelle oder etwas veröffentliche, dann möchte ich schon, dass es nicht missbraucht werden kann. Da muss ich eindeutig meine Lebenshaltung darin widergespiegelt sehen. Das ist mein einziger Anspruch, dass ich nicht etwas sage und etwas Anderes tue.

Sie haben vorhin die Liedzeile von den "brennenden Wäldern" in dem Song "Sünder" erwähnt. Ich habe in der Pressemitteilung gelesen, dass Songs auch im Wald aufgenommen wurden. Stimmt das?

Ja, eine Passage oder zwei Passagen, und zwar von dem Tenor Andreas Schager in dem Lied "Freunde". Das war während der Hoch-Zeit des Corona-Lockdowns. Den haben wir dann im Wald aufgenommen.

"Freunde" ist ein sehr ungewöhnlicher Song für ein Popalbum, finde ich. Mit dem Tenor Andreas Schager und auch mit dem österreichischen Rapper DAME. Spricht man den eigentlich englisch aus?

(Lacht) Ich weiß es nicht! Ich sag immer Mike zu ihm, weil er Michael Zöttl heißt. Immer nehme ich mir vor ihn zu fragen …

Der Song ist jedenfalls ungewöhnlich. Es ist die Geschichte des Operettenkomponisten und Nazi-Günstlings Franz Lehár, der seinen jüdischen Librettisten Fritz Löhner-Beda nicht vor der Deportation und damit nicht vor dem Tod gerettet hat. Warum wollten Sie diese Geschichte erzählen?

Ich wollte diese Geschichte nicht erzählen. Die Geschichte kam zu mir, und ich wollte sie nicht verschweigen. Mein ursprünglicher Gedanke war, das Lied so zu machen, wie es jetzt ist – nur mit einem anderen Inhalt. Aber eben mit diesem Groove und dem Refrain "Freunde, das Leben ist lebenswert". Weil ich wirklich finde: Corona hin oder her oder was sonst alles an Katastrophen passiert und der Menschheit immer widerfahren wird – das Leben ist lebenswert! So einen positiven Song wollte ich machen. Und dann habe ich gesehen, wer das Libretto geschrieben hat und habe angefangen mich einzulesen. Und hab' gemerkt, oje, oje, oje, das kann ich nicht mehr machen, nachdem ich weiß, was da passiert ist. Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt machen soll, und dann doch Mut gefasst, okay, erzähl diese Geschichte. Denn sie steht ja stellvertretend für unglaubliche Abgründe der Menschheit, die wir nach wie vor in uns tragen. Nur weil wir nicht darüber reden oder weil wir diese Geschichten nicht erzählen, gehen sie nicht weg. Wir tragen das in uns.

Das Album hat eine sehr deutliche politische Haltung, aber man muss auch sagen, es sind ganz viele andere Facetten drauf. Es gibt zum Beispiel den Song "Eiweiß", ein lustiges oder fast blödelndes Lied über Eisbären, in dem sozusagen die Polarstimmung auf mexikanische Mariachi-Trompeten trifft. Wie passt das in so ein Album?

Nun ja, das ist ein Bild, das im Grunde genommen mit dem Klimawandel zu tun hat. Die Karibik wandert immer weiter nach Norden, und der Eisbär, der einfach ein anderes Milieu braucht, um überleben zu können, gerät immer mehr unter Bedrängnis und findet nicht das, was es ihm möglich macht, weiterzuleben. Ich habe großen Respekt vor jedem Lebewesen, das außerhalb der Zivilisation oder eines Käfigs überlebt. Und ich finde es einfach schön, dass es das noch gibt. Und wir sollten uns wirklich bemühen, dass das erhalten bleibt, dass nicht nur der Mensch erhaltenswert ist.

Es gibt auch noch einen Themenkomplex, die Fantasie, die Poesie und natürlich auch die Liebe. Darauf verzichten Sie nicht?

Nein, nein, möchte ich auch nicht. Und rate ich auch niemanden.

Zum Beispiel dieses Lied "Dunkelrot" und "Dunkelblau": Wenn ich mich richtig erinnere, ist es wie eine Spiegelung: es geht vom Ich zum Du, aber der Text ist ganz ähnlich.

Ja, das stimmt. Das ist wie Yin und Yang, wie die dunkle und helle Seite des Mondes oder auch der Liebe. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Der Text für "Dunkelrot" war ursprünglich gedacht für die Musik zu "Dunkelblau". Dann kam ein Hinweis meiner Frau, die sich sonst nie einmischt, nie etwas kommentiert! Sie hat gesagt: "Schade, so ein schöner Text und so eine düstere oder dunkle Melodie". Dieser Text hätte eine andere Melodie verdient. Und weil sie das eben in all den Jahren nie gemacht hat, hat mir das keine Ruhe gelassen, und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe dann für den Text eine neue Melodie geschrieben. So kam "Dunkelrot" heraus. Und dann war "Dunkelblau" wieder ohne Text, und ich hab´mir dann gedacht, jetzt dreh ich das einfach: Die blaue Seite stelle ich der warmen gegenüber. Und so sind diese Zwillinge entstanden.

Zeiten und Zeichen, das neue Album von Hubert von Goisern erscheint am 28. August 2020 bei Blankomusk (Sony Music).