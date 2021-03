"Die Welt muss umgestürzt werden": 150 Jahre Rosa Luxemburg

Sie war ein Symbol der Arbeiterbewegung und eine der wichtigsten Frauen des vergangenen Jahrhunderts: Rosa Luxemburg. Heute trägt eine der Linkspartei nahestehende politische Stiftung ihren Namen und jedes Jahr Mitte Januar ziehen tausende Fans in Berlin zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde, um ihrer Ermordung unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg zu gedenken. Kaum eine Politikerin in Deutschland wurde so gehasst, verteufelt, so verklärt und gefeiert wie sie.

"Lied auf zum Kampf" ist ein altes Arbeiterlied, das Rosa Luxemburg nach ihrer Ermordung 1919 als Märtyrerin besingt. Der Titel ist treffend, denn eine Kämpferin war sie ihr Leben lang: Sie kämpfte gegen Zaren und Kaiser, gegen die Besitzenden und ihre eigenen Parteigenossen in der SPD.

"Weitherzigste Menschlichkeit"

Geboren wird Rosalie Luxemburg am 5. März 1871 in Ost-Polen. Schon als 16-Jährige agitiert sie an ihrem Warschauer Gymnasium für einen marxistischen Zirkel. Darauf droht Gefängnis. Sie flieht in die Schweiz, studiert Nationalökonomie und geht anschließend nach Berlin – der damaligen Hauptstadt der europäischen Arbeiterbewegung. In der SPD wird sie schnell zu einer wichtigen Figur.

"Sie wollte die Revolution, eine Veränderung der ganzen Gesellschaft. Und eine freiheitliche, gerechte Gesellschaft", sagt die Regisseurin Margarethe von Trotta. Sie hat in den Achtzigern einen Spielfilm über Rosa Luxemburg gedreht, den einzigen bisher. Dort sagt die Heldin: "Rücksichtsloseste revolutionäre Tatkraft und weitherzigste Menschlichkeit, das allein ist der wahre Odem des Sozialismus. Eine Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geweint worden ist, auch wenn sie abgewischt werden konnte, ist eine Anklage."

Für von Trotta war die Haupteigenschaft von Luxemburg: "Sie war hochintelligent, und sie war mutig. Kühn kann man fast sagen. Und trotzdem mitfühlend. Also, sie hatte eine ein ganz großes Herz." Die charakterliche Integrität und die Menschlichkeit, machen Luxemburg auch Jahrzehnte später zu einer Identifikationsfigur für Oppositionelle in Ost und West: Eine humanistische Alternative zum doktrinären Sowjetkommunismus: "Na ja, Sie war jedenfalls eine Ikone, und da sie die einzige Frauen-Ikone war, glaube ich, war schon für sehr viele und gerade auch für Frauen sehr wichtig. Obwohl sie sich selber nie als für Feministin gesehen hat. Also sie wollte gar nicht als Frau wahrgenommen werden. Sie wollte als Politikerin und als politische Schreiberin und politische Agitatorin wahrgenommen werden."