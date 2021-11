Die "Weiße Frau vom Ebersberger Forst" wird verfilmt

Kurzfilm mit besonderer Hauptdarstellerin

Nun wird die Legende erstmals für die Kinoleinwand verfilmt. Der Münchner Filmemacher Klaus Bichlmeier dreht gern regionale Geschichten und hat eine besondere Hauptdarstellerin gefunden. Gespielt wird die weiße Frau von Lucia , einer 14-jährigen Schülerin aus Neufinsing bei Erding. Das Mädchen glaubt an die weiße Frau, sie kommt jede Woche her und legt ihr Bilder in die Hubertus-Kapelle. Der Münchner Filmemacher Klaus Bichlmeier ist fasziniert von Lucia, die wegen einer Behinderung kaum redet. Die Idee für einen Kurzfilm war geboren.

Den Irrlichtern auf der Spur

An der Hubertuskapelle zu drehen, wäre dem Filmmacher zu gefährlich gewesen. Denn die Staatsstraße ist stark befahren, immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen. Doch Hinweise auf einen Unfall mit Fahrerflucht einer Frau gibt es keine, sagt Antje Berberich. Die Ebersberger Staatsarchivarin ist bis zu ihrem Ruhestand häufig in die Rolle der weißen Frau geschlüpft und hat sogar herausgefunden, was es mit den weißen Lichtblitzen im Forst auf sich hat, von denen berichtet wird. Zu einer bestimmten Tageszeit reflektiere das Laub an den Bäumen das Licht von vorbeifahrenden Autos. Aber eines solle man bei allen Erkenntnissen über die weiße Frau nicht vergessen:

Legenden sind ganz wichtig. Sie geben den Menschen Halt, und auch für Kinder sind Geschichten wichtig und die Geschichte der weißen Frau soll weiterbestehen. Antje Berberich, Stadtarchivarin Ebersberg