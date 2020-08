"Heimkehr": Roman von einem, der selbst im Wald gelebt hat

Sie erzählen das in Ihrem Buch so, als befänden wir uns in einer Art Märchenwald. Da gibt es einen Erbprinzen, der Ihnen gestattet, sich in seiner Jagdhütte einzuquartieren, da gibt es ein Fürstentum, ein barockes Residenzschloss und einen Förster, und irgendwann wird dann aber klar: Das ist natürlich gar kein Märchenwald: Da gibt es eine massive Borkenkäferplage, die ein regelrechtes Waldsterben nach sich zieht. Dieser Wald hat auch einiges mit deutscher Geschichte zu tun. Um welchen real existenten Wald konkret es sich handelt, kann man dann zwischen den Zeilen herauslesen: Es ist der Wald im ehemaligen Fürstentum und Freistaat Waldeck in Nordhessen, und das ist ganz in der Nähe Ihrer Heimat, Ihres Geburtsortes, oder?

Ja, ich nenne im Buch keine Namen. Das hat zwei Gründe. Erstens sollen die ganzen, zum Teil sehr wunderbaren Menschen, mit denen ich zu tun hatte und die in dem Buch auftauchen, ihre Wahlfreiheit haben, die darin besteht, zu sagen: Das hat sich der Büscher alles ausgesponnen! Das bin gar nicht ich. Und zweitens wollte ich nicht in so eine, wie soll ich sagen, Stadtschreiber oder Waldschreiber-Rolle reinwachsen, sondern das soll schon ein Ort sein, der dort ist, aber auch woanders sein könnte.

Die Fürstenfamilie hat innerhalb des großen Waldes ihren eigenen eingezäunten "Privatwald". Wie hat man sich das vorzustellen, den dürfen dann nur Familienangehörige betreten?

Der alte Fürst hat gut verhandelt. In den frühen Zwanzigerjahren hat er noch Hof gehalten. Als seinerzeit der Arbeiter- und Soldaten-Rat der Industriestadt in der Gegend bei ihm vorstellig wurde und sagte, es sei jetzt mal Zeit, abzudanken, da hat er nur erwidert, das falle ihm im Traum nicht ein. Wenn es jemanden gebe, der ihn dazu bewegen könnte, dann sei das sein Volk, und das denke nicht daran, so etwas zu tun. Sie sollten wieder gehen. Er hat dann heraus gehandelt, dass ihm ein doch beträchtlicher Waldbesitz bleibt. Der riesengroße Löwenanteil zwar nicht, aber doch immer noch ein sehr großer Anteil. Und ein Teil dieses Waldes wiederum ist dieser sogenannte Privatwald, und der ist extra eingezäunt.

In dem Wald, den Sie da monatelang durchstreift haben, gibt es auch einen Friedhof, einen Urnenwald, 1.500 Urnen lagern da anonym, so erfahren Sie: ein Bestattungstrend, der noch relativ neu ist und der zeigt, dass die Liebe zum Wald über den Tod hinaus geht. Der Tod ist in Ihrem Buch auch allgegenwärtig, weil Ihre Mutter stirbt in dem Jahr, das Sie im Wald verbringen. Sie liegt im Sterben, Sie besuchen Sie und Sie bringen ihr den Wald mit in ihr stilles Zimmer. Und über den Geruch des Waldes, der in ihren Kleidern hängt, stellt sich fern aller Sprache eine Verbindung her, richtig?

Ja, das ist zumindest meine Hoffnung. Es war ein längeres Sterben, und ich bin sehr oft dagewesen, sehr oft bei ihr gesessen, und es kam dann einfach die Zeit, als die Sprache versiegt ist und keine verbale Verständigung mehr möglich war. Ich habe aber gespürt, dass sie mich wahrnimmt, dass sie weiß, dass ich da bin, und ich hoffe, dass ein bisschen Wald-Geruch auch in ihre Nase gekommen ist.

Das ganze Buch ist ja eine Wiederbegegnung Ihrer Person mit Ihrem früheren Ich, so könnte man sagen, ein Rencontre mit Ihrer Kindheit, auch mit eigenen Familien-Erinnerungen, Erinnerungen daran, dass Sie ohne Vater groß geworden sind. Das Ganze geht weit über den Wald hinaus.

Ja, das ist schon erstaunlich, wenn man so sieht, wer man alles mal gewesen ist. Diese Idee der Identität, der ein für alle Mal mit sich identischen Person, die finde ich doch etwas wackelig und fragwürdig. Natürlich gibt es so etwas wie eine Identität und Charakterzüge, die bleiben. Auch eine ganze Welt von Erinnerungen, die bleiben und so weiter. Und doch war es so, dass ich mich doch sehr stark konfrontiert sah in dieser Zeit mit dem Jungen, der ich damals gewesen war, weil ich auch auf Dinge aus meiner Kindheit gestoßen bin. Ich zog in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, eine Schublade auf, die im Grunde meine komplette späte Kindheit und frühe Jugend enthielt. Das ist schon eigenartig. Man ist es, und man ist es auch wiederum nicht. Und man hat dann so eine Art zärtliches Verhältnis zu diesem jungen Mann, der man einmal gewesen ist. Man weiß, wie das Spiel ausgegangen ist, wie die Dinge ausgegangen sind. Das wusste der Junge damals noch nicht. Der war voller Träume, Hoffnungen, Gedanken, Ängste – mehr Hoffnungen als Ängste –, was da so alles kommt. Ja, das ist seltsam.

Es gibt in Ihrem Buch einige Randbemerkungen zu gewissen Reflexmustern, die es heutzutage oft gibt, wenn andere Menschen das Leben eines Ihnen fremden Menschen beurteilen und anderer Leute Sprechweisen sanktionieren wollen: Da schreiben Sie von einer "Jury der Jetztzeit", die gewisse Lebensentscheidungen anderer Menschen nicht mehr bereit ist, hinzunehmen, sondern dazu neigt, sie zu verurteilen und ein Verdikt über andere zu fällen. Es geht bei Ihnen auch darum, dass Sie noch in einer Zeit aufgewachsen sind, in der es einem fernlag, "Sprachregelungen oder obligate Denkweisen zu verhängen". Das sind nur Marginalien in ihrem Buch, aber doch solche, die da mit Bedacht platziert sind. Sehen Sie da einen Wandel womöglich auch in dem Wald, den Sie als Zeitungsreporter am besten kennen, im deutschen Blätterwald?

Ja, ich sehe das natürlich. Das ist ja im Moment auch ein großes Thema. Es hat diese Erklärung von amerikanischen und auch einigen internationalen Autoren und Akademikern gegeben neulich, die sich gegen das, was Sie gerade beschrieben haben, wendet. Es ist ein Thema, auch hier in Deutschland. Und natürlich ist man in meinem Beruf, dem Zeitungsberuf damit konfrontiert. Ich mag das gar nicht. Ich finde, wenn wir zum Beispiel über Geschichte reden, dann gibt so etwas wie eine historische Höflichkeit. Das heißt, wenn ich mich beschäftige, zum Beispiel mit den zwanziger Jahren oder mit der Kaiserzeit oder noch ferneren Zeiten, dann muss ich schon zunächst einmal diese Zeit und diese Leute als das nehmen, was sie sind und wie sie waren. Und natürlich kann ich mir in gewisser Weise mein Urteil bilden über bestimmte Dinge. Aber dieses rotzige und grobschlächtige Hergehen, Menschen im Nachhinein sozusagen vor ein Tribunal zu zerren und von heute aus alles abzuurteilen, das liegt mir wirklich sehr fern, und das verabscheue ich von Herzen.

Wolfgang Büschers Buch "Heimkehr" ist bei Rowohlt Berlin erschienen für 22 Euro.