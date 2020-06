Die vier Jahre lang zurückgehaltene Quentin Tarentino-Doku

Filmstart wegen Weinstein-Skandal vier Jahre später

Mit Blick auf die sehr spezielle Entstehungsgeschichte von "The First Eight" vermisst man die fehlenden Aussagen dann aber doch. Wäre die Dokumentation wie geplant 2016 erschienen, hätte sie die ersten acht Filme Tarantinos feiern können, und alle wären zufrieden gewesen. Aber es kam anders. Der Sexskandal um Medienmogul Harvey Weinstein verhinderte den Release, der Film drohte in den Archiven der Weinstein Company zu verstauben. Erst 2019 erhielt Regisseurin Tara Wood die Rechte an ihrer Dokumentation per Gerichtsentscheid zurück. In der Zwischenzeit war so viel vorgefallen, dass sie um eine Aktualisierung ihres ursprünglichen Films nicht umhin kam. Schließlich hat Weinstein jeden einzelnen von Tarantinos ersten acht Filmen produziert.

Kaum eine Beziehung zwischen Regisseur und Produzent in Hollywood war enger, knapp 30 Jahre haben sie zusammengearbeitet. "Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Das hat mir das Herz gebrochen zu erfahren, was mein langjähriger Freund Harvey Weinstein getan hat." Dieses Zitat von Quentin Tarantino stammt aus der Zeitung – und steht im Widerspruch zu einer Aussage, die Tarantino gegenüber Michael Madsen getätigt haben soll. "Quentin meinte zu mir: Ich wusste seit langem davon, ich hätte was sagen sollen. Hab ich aber nicht." Beide Aussagen sind Teil einer aus Berichten zum Weinstein-Skandal montierten Passage, die ans Ende der Dokumentation gepackt wurde. Sie wirft viele Fragen auf. Antworten liefern kann sie nicht.